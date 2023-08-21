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七夕情人節優惠！7-11咖啡「買2送2」　星巴克咖啡、星冰樂都6折

▲慶祝七夕情人節，7-11祭出指定咖啡買2送2；星巴克包含星冰樂兩杯6折。（圖／記者葉盛耀攝）
▲慶祝七夕情人節，7-11祭出指定咖啡買2送2；星巴克包含星冰樂兩杯6折。（圖／記者葉盛耀攝）

記者黃韻文/綜合報導

迎接七夕情人節到來，4大超商祭出最受歡迎的咖啡優惠，今（21）開工日就先提神開喝，7-11濃萃美式、卡布奇諾買2送2，全家單品咖啡第2杯8元，星巴克則限時兩天2杯6折，《 NOWnews今日新聞》整理各家好康，一文看懂每杯現省多少。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜即日起至8月22日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯熱卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

📍APP｜8月23日至8月28日
◾青梅冰茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
每日限量5000組，凌晨0時上架補貨，限當月月底前兌領。

📍APP｜8月22日至8月28日
◾大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾大杯美式20杯520元 ，5.8折（原價45元、特價26元）
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵7杯520元，8.3折（原價90元、特價74元）
◾純奶茶/純奶青16杯520元 ，6.5折（原價50元、特價33元）

全家
📍門市｜即日起至8月22日
◾單品咖啡同品項第2杯8元，加送父親節杯墊，可寄杯、同品項上限10杯。
◾大杯單品美式2杯108元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵2杯118元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲8月22日前單品咖啡同品項第2杯8元，加送父親節杯墊。（圖／業者提供）
▲8月22日前單品咖啡同品項第2杯8元，加送父親節杯墊。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📍門市｜限8月22日
◾經典可可2杯77元，7折（原價55元、特價39元）

📍APP｜8月22日至8月25日
◾大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）

🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月22日
◾ 特大杯冰檸檬風味美式買1送1，5折（原價75元、特價38元）

🟡星巴克
8月21日、22日限時兩天，大杯以上同品項2杯6折，包含星冰樂系列，單筆交易最高限購4杯。

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