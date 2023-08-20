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瓊斯盃／陳盈駿打亞運沒問題　中華藍3人入選最佳5人

▲陳盈駿傷勢復原良好，出戰亞運沒問題。（NOWnews資料照）
▲陳盈駿傷勢復原良好，出戰亞運沒問題。（NOWnews資料照）

記者路皓惟/台北報導

2023年威廉瓊斯盃20日正式劃下句點，中華藍以亞軍收場，賽後頒獎典禮公布賽會最佳五人，中華藍、白隊一共3人入選，分別是最佳前鋒劉錚、最佳後衛林庭謙和最佳中鋒阿提諾。瓊斯盃結束之後，中華隊將前往澳洲集訓，為9月底的杭州亞運備戰。

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本屆最佳五人則是中華藍隊劉錚、林庭謙和阿提諾，韓國隊洋將Du'Vaughn Maxwell，以及美國隊韓裔美籍後衛Pierre Crockrell II，至於賽會最有價值球員由Pierre Crockrell II獲選，他出賽6場，繳出平均8分、7.8助攻跟1抄截，在團隊球風為主的美國，扮演重要後場指揮官。

「從集訓到現在，看得到球員全心投入，特別是幾位資深球員，像曾文鼎、劉錚，還有林庭謙，都非常願意去帶動整支球隊。」中華藍教練桑茂森表示。

桑總表示此趟澳洲行主力後衛陳盈駿依舊無法隨隊，但傷勢回復良好，可望在亞運前歸隊，「阿駿的個性不用我們擔心，他已經開始恢復訓練，所以亞運一定會帶他，不過這次瓊斯盃，球隊也漸漸習慣當陣中沒有後衛的打法，球傳導也很流暢，所以這點也是個機會去磨練調整。」

杭州亞運會男籃分組已經出爐，中華隊和中國、黎巴嫩、蒙古3個國家分在B組，中國和黎巴嫩一直以來是亞洲強權，想要從分組出線是並不容易。

▲2023威廉瓊斯盃最佳5人，中華藍林庭謙、劉錚和阿提諾入選。（籃協提供）
▲2023威廉瓊斯盃最佳5人，中華藍林庭謙、劉錚和阿提諾入選。（籃協提供）

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