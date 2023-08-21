為泰黨「背刺形象」不討喜？攜親軍方政黨將組閣 逾6成民眾反對
泰國今年國會大選結束後，獲得大批年輕人支持的前進黨與黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）受保守勢力阻撓無法順利組閣、當上總理，位居第二大黨的為泰黨則於本月稍早接下籌組新政府的工作，然而最新民調顯示，泰國有超過六成的民意反對為泰黨組閣，僅1/3受訪的泰國人願支持這項安排。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國國會預計在下週二（22日）選出總理，為泰黨推出的地產大亨人選賽塔（Srettha Thavisin）普遍被認為將會是出任下屆總理的人選，然而在今年5月大選獲得多數選民支持的皮塔，卻因為親軍方保皇派與軍方指派的參議院議員阻擋下，兩度試圖選總理失敗，民選政黨與最或支持的黨魁卻反而無法組閣的結果令不少泰國民眾感到灰心。
根據《路透社》報導，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，Nida）針對1310名泰國人在本月15至17日進行民意調查，其中對於為泰黨領銜組閣立場選擇「完全不支持」或者「不支持」，不過為泰黨目前已經獲得親軍方政黨泰國民族團結黨的支持，另一名親軍方政黨議員亦稱該黨支持為泰黨試圖破除眼下政治僵局的努力。
為泰黨是自我流亡的前總理、電信大亨戴克辛戴克辛（Thaksin Shinawatra）的家族與其支持者所創立，戴克辛及其妹盈拉都曾在勝選成為總理後遭軍方發動政變趕下台，目前戴克辛的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）被視為目前該黨真正的領袖，且她在19日也曾預告，戴克辛將於國會選舉總理當天返回泰國，儘管流亡結束返國將面臨的可能是牢獄之災。