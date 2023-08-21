本週天氣「2階段」變化！全台下班小心大雷雨 又快又急下到發霉
台灣未來一週天氣受到水氣較多影響，在清晨和中午過後雨勢較多，各地都要留意雷雨的出現，中央氣象局表示，台灣本週天氣大概是「高溫炎熱，午後局部雷雨，山區易有大雷雨」的型態，週末兩天（8月26日至8月27日）風向轉偏東風，東半部地區要留意陣雨；而下半週環境適合熱帶系統發展，是否有颱風生成需多加關注。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，今日至週三（8月21日8月23日）風向維持偏南風，持續帶來較暖濕的空氣，雖然太平洋高壓還會再略增強一些，不過強度還是較弱，且太平洋上仍有低壓系統及雲簇在發展，代表太平洋高壓的強度偏弱，不足以抑制熱對流發展。
在對流發展旺盛的情況下，本週天氣大多只有在上半天比較穩定，午後在熱力作用與大氣低層水氣配合下，山區還是容易發展出熱對流帶來雷陣雨，是比較不穩定的夏季天氣。預估週四（8月24日）到下週末，風向由偏南風轉為偏東風，風力仍然比較弱，午後對流發展的位置轉為山區的西側，容易往西半部的平地移動。
天氣風險公司提醒，未來一週太平洋高壓勢力不強，環境水氣也沒有非常明顯的減少，午後山區附近天氣不太穩定，上山務必留意天氣變化。此外，氣象局補充，目前琉球東方海域有「低壓雲簇」消長，但未來發展較有限，對台並無太大影響，不過本週中後期，南海至菲律賓東方海面轉為低壓帶，會發展成較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，氣象局將持續觀察。