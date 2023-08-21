足球／史上首次！台北競技與青年隊攜手出征甲、乙級聯賽

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由於半線蒼鷹足球俱樂部前天以2比6輸給台南東門城足球俱樂部，因此擁有對戰優勢的AC Taipei Reserves此役只要不輸就能取得分組第1。未料連2天在大雨中奮戰的AC Taipei Reserves，開場22分鐘後防在一陣混亂中先丟球，陷入0比1落後。
所幸9分鐘後，上季有企甲經驗的日籍前鋒內田潤展現精湛腳法，連過2人後騙過門將射門得分，幫助AC Taipei Reserves在上半場結束前扳成1比1平手。
下半場，AC Taipei Reserves掌控場上大部分球權，第50分鐘右路角球開出，內田潤站在後點逮到空檔射門，接著63分鐘，內田潤接獲隊友妙傳殺入禁區，上演「帽子戲法」，率隊拉開3比1領先。最後穆軒塏、陳彥叡和陳宇衡分別在65、75和82分鐘輪流進球鎖定勝利，終場AC Taipei Reserves以6比1大勝。
「戴帽」的內田潤上季隨台北競技出征甲級聯賽，才21歲的他本季轉入預備隊，他認為擁有更多上場時間是好事，希望在乙級聯賽能斬獲更多進球幫助球隊，「這一個月來把鞋子洗很乾淨，因為喜歡的日本國腳古橋亨梧這樣做表現變好，我也跟著做，今天覺得很有效。」他笑說。
從9歲就加入陳信安足球學校的穆軒塏貢獻1進球，「想著不能白費半年多的準備，一定要贏。」從小因哥哥關係開始踢球，想變得更強而每週2天從新竹搭車北上練球，是陣中備受期待的新星，今夏剛成為輔大企管新鮮人。
西班牙籍的Abel Lorenzo Agras來台接任教練4個多月下來，觀察到台灣球員其實有很多優點和世界各地的球員相同，可惜的是比賽太少，欠缺磨練機會，期待9月2日開踢乙級聯賽幫助球員有更大的進步，努力擠進甲級陣容內。