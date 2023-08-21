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朱學恒臉書悄換大頭貼、封面！新團隊接管喊打擊歪哥　網友不領情

▲朱學恒臉書專頁被網友發現換上新大頭貼和封面，並有新團隊接手經營。（圖/YT@朱學恆直播）
▲朱學恒臉書專頁被網友發現換上新大頭貼和封面，並有新團隊接手經營。（圖/YT@朱學恆直播）

記者林莞茜／綜合報導

名嘴朱學恒遭指「強吻」性騷國民黨台北市議員鍾沛君，日前主動主動到台北地檢署告發自己，並在其YouTube頻道改為「無限期停止所有公眾活動」，不過才過2個月，他的臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，在昨（20）日竟換上新的大頭貼與封面，而聲明也寫下「非常感謝朱大聽到了我們的聲音，在我們的懇求之下，二話不說地將他的粉絲團和社團無償送給我們，成為我們對抗執政黨的助力。」

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朱學恒在今（2023）年6月遭國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷，隨即暫停所有活動，並且將自己的YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」。然而，7月初朱學恒又悄悄將YouTube頻道改名為「萬事通事務所」，甚至上傳由黃光芹主持的新節的影片，讓不少網友認為他準備光速復出，也引發一陣熱論。

沒想到時隔一個月後，有網友又發現，他的臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，在20日又悄悄的換上新的大頭貼與封面，而新的大頭照旁邊還寫著「人在做天在看，監督政府，打擊歪哥，下架不良政客」，瞬間湧入大批網友反酸「打擊豬哥啦」、「豬哥 歪哥 傻傻分不清楚」、「比較喜歡原來的logo」。

眼見網友質疑聲浪不斷，該粉專也即刻發出聲明表示「我們是一群相信民主制度必須要藉著政黨輪替而達成的志士。」，稱非常感謝朱大聽到了他們的聲音，在他們的懇求之下，二話不說地將粉絲團和社團無償送給他們，成為他們對抗執政黨的助力。

聲明中還提到，對於現在執政黨的囂張跋扈，以及將民主轉為獨裁的霸道行徑深惡痛絕。但在野黨的分裂不團結彼此鬥爭，更讓他們感到絕望。「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之？國家之前無小我，大我之前無私利」，他們將會拚盡全力，把這裡轉化成對抗執政黨的基地。

最後更表示「不管你是爆料者、在野黨的民代、執政黨內部的吹哨者、看不慣執政黨的平民百姓都好，我們歡迎各種各樣的合作，只要是為了政黨輪替，我們都樂意與你攜手抗戰。」，文末則寫下「萬事通事務所新團隊敬上」，並附註正在申請修改粉絲團名稱，希冀粉絲不要計較這些小事。


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