朱學恒臉書悄換大頭貼、封面！新團隊接管喊打擊歪哥　網友不領情

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沒想到時隔一個月後，有網友又發現，他的臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，在20日又悄悄的換上新的大頭貼與封面，而新的大頭照旁邊還寫著「人在做天在看，監督政府，打擊歪哥，下架不良政客」，瞬間湧入大批網友反酸「打擊豬哥啦」、「豬哥 歪哥 傻傻分不清楚」、「比較喜歡原來的logo」。
眼見網友質疑聲浪不斷，該粉專也即刻發出聲明表示「我們是一群相信民主制度必須要藉著政黨輪替而達成的志士。」，稱非常感謝朱大聽到了他們的聲音，在他們的懇求之下，二話不說地將粉絲團和社團無償送給他們，成為他們對抗執政黨的助力。
聲明中還提到，對於現在執政黨的囂張跋扈，以及將民主轉為獨裁的霸道行徑深惡痛絕。但在野黨的分裂不團結彼此鬥爭，更讓他們感到絕望。「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之？國家之前無小我，大我之前無私利」，他們將會拚盡全力，把這裡轉化成對抗執政黨的基地。
最後更表示「不管你是爆料者、在野黨的民代、執政黨內部的吹哨者、看不慣執政黨的平民百姓都好，我們歡迎各種各樣的合作，只要是為了政黨輪替，我們都樂意與你攜手抗戰。」，文末則寫下「萬事通事務所新團隊敬上」，並附註正在申請修改粉絲團名稱，希冀粉絲不要計較這些小事。
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