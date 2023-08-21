FIBA世界盃／做出Kobe經典動作！Edwards砍34分　率美國逆轉德國

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這樣豪華的數據，甚至還難以說明他在這場比賽中的重要性，美國隊此役先發陣容的表現並不好，其他人加起來28投僅9中，他是唯一一位得分上雙的先發球員。板凳席上Tyrese Haliburton和Austin Reaves各得到16分。
Edwards在NBA已連兩年帶領所屬的明尼蘇達灰狼隊闖進到季後賽，上賽季他在首輪的5場系列賽中場均可得到31.6分，正式取代Karl-Anthony Towns成為球隊一哥。就如同他在聯盟中不斷地證明自己會靠雙手贏得想要的地位一樣，這位還只有22歲的球星，正準備成為美國頭牌。
在今晚比賽的關鍵時刻，他罰進兩球後向球迷比出「噓」，一如當年Kobe在北京奧運對上西班牙的金牌戰中完成關鍵4分打時的表示一樣，英雄氣概盡顯。
美國隊總教練Steve Kerr大讚Edwards的表現，「毫無疑問，他就是那個人。他自己一直都明白這一點，現在球隊也知道這一點，同時球迷也看到了這一點。他真心認為自己就是每晚體育館中最好的球員，他是一位充滿活力的年輕球員。我認為他正在邁出那一步。」
Kerr和美國男籃的其他決策者已將Edwards視為球隊的第一選擇，當他自認可以出手時，就自動獲得投籃的「綠燈」。在5場熱身賽中，他場均可攻下全隊最高的19.2分，投籃命中率高達51%。
儘管美國隊擊敗了德國隊，但後者肯定也給他們留下了一些教訓。德國後衛Dennis Schroder此役得到16分10助攻，多次利用擋拆撕裂美國隊防線，並且製造錯位讓NBA上賽季的年度最佳防守球員Jaren Jackson Jr.離開禁區，美國隊這場比賽對此沒有太好的辦法。
而另一個挑戰恐怕是尺寸問題，美國球員速度快、並擁有最頂級的運動能力，但高度和體型對上歐洲球隊都沒有優勢，德國隊讓208公分的Franz Wagner打小前鋒，203公分的Daniel Theis是大前鋒，211公分的Johannes Voigtmann是中鋒，板凳席上還有211公分的Mo Wagner。而這支球隊的長人陣在世界盃中並不是例外，美國隊要想辦法克服它。