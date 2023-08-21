越南VinFast股價暴跌！越南首富身家慘縮水、3天蒸發7300億
越南電動車商VinFast運用類似借殼上市的手段，在15日那斯達克的IPO（股票初次公開交易）收盤價暴漲255%，讓VinFast創辦人、越南首富范日旺身家一夕暴增390億美元（約等同於新台幣1.24兆元）。不過18日VinFast股價大跌23％，持有VinFast絕大多數股票的越南首富范日旺，身家也在一夕之間暴跌52％，瞬間蒸發230億美元（約等同於新台幣7340億元）。
國際中心賴正琳／綜合報導
VinFast在15日上市時，市值暴增至850億美元，遠遠超車福特市值480億美元，以及通用汽車的460億美元，甚至超過法拉利和本田的市值。當時最高峰每股高達37.06美元，然而幾天後，卻在18日大跌23％，收在每股15.4美元，比開盤價22美元還低。
股價的波動連帶影響越南首富范日旺的身家，如今他身家縮水至剩下212億美元（約新台幣6765億元），雖然仍然比VinFast上市前的身家高，但已讓外界議論紛紛。《華爾街日報》曾在VinFast股價暴跌前於17日發專題指出，VinFast上市首日的天價估值引人注目，但該公司基本上不可能兌現與其高估值相匹配的業績。
《日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾表示，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」由於VinFast曾自詡為越南版的特斯拉，如今VinFast股價大起又大落，引起外界關注未來發展。