30組新二代獲築夢獎金！畫台灣風景義賣、自創異國料理品牌
內政部於週六（19日）舉辦第9屆新住民及其子女築夢計畫成果發表暨圓夢祝賀茶會，共有30組、88位新住民及其子女獲頒築夢獎金，吳容輝政務次長特別到場致意，鼓勵所有獲獎者承載夢想，啟航未來，期許他們未來秉持初心努力奮鬥，為自己的夢想灌溉更多養分，綻放出自己的光彩。
國際中心賴正琳／綜合報導
吳容輝表示，本屆有90組參賽，參獎者透過築夢計畫勇敢實踐自我夢想，競爭相當激烈，最後由30組築夢者脫穎而出，獲獎者分別來自日本、馬來西亞、柬埔寨、越南、印尼及中國的新住民及其子女。獲獎作品展現跨域創新精神，像是有的是善用台灣在地食材結合家鄉口味，自創品牌闖出屬於自己天地；有的以行動義剪及養身雞湯關懷長者，走入社區讓愛永續循環；也有運用科技栽種甘蔗自產自銷，翻轉人生；以及透過鏡頭與繪畫紀錄100組新住民家庭生命故事等。這些築夢者用實際行動紀錄社會融合的每一個面向，扎根台灣感動滿滿。
移民署表示，築夢計畫協助許多新住民朋友圓夢，像是藉由繪畫紀錄生長故鄉頭份，用色彩溫暖人心的獲獎者裴沛綺同學，在今日活動現場，也特別邀請吳容輝與她的畫作基隆市「正濱漁港色彩屋」合影，並將畫作捐出義賣，回饋慈善團體；而來自印尼的林蒂娣與女兒林華鈺、林華軒及兒子林華均，則是透過鏡頭親身體驗印尼爪哇割禮與婚禮的傳統習俗，讓民眾瞭解割禮對男孩來說，是邁向成年的重要過程。
移民署指出，近年來積極辦理相關培力計畫，協助新住民及其子女在台展能圓夢，相信這些多元豐沛的希望音符，能為台灣共譜多元文化的精彩樂章。這次築夢獲獎者築夢影片，將放置在移民署全球資訊網的影片專區及新住民培力發展資訊網的影音專區，與國人分享圓夢過程及喜悅。