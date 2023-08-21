網球／Djokovic逆轉奪冠！擊敗球王Alcaraz 報溫網男單丟冠之仇
今年的溫布頓網球公開賽男單決賽在今（21）日的辛辛那提網球公開賽上重演，塞爾維亞名將「喬帥」Novak Djokovic復仇西班牙球王Carlos Alcaraz，透過在兩個關鍵的搶七局取勝、他最終以5:7、7:6（7）、7:6（4）逆轉拿下勝利，並摘下男單冠軍。
記者黃建霖/綜合報導
此役絕對是近期男子網壇最經典的大戰之一，Djokovic在先丟一盤、並且第2盤搶七以5:6被對方逼出冠軍點的情況下，克服了壓力，迎頭趕上，扳平盤數。雖然第3盤他也曾經錯失自己的致勝發球局，但最終仍在3小時49分鐘的激戰後，以紮實的3盤內容贏下比賽。
今年溫網決賽，Djokovic不敵Alcaraz，失去了爭取年度全滿貫的希望。那場失利對他來說是沉重的打擊，因此今天這一勝對塞爾維亞人來說至關重要。他賽後受訪時坦承再戰後者絕不輕鬆，直言「這絕對是我一生中參加過最艱難的比賽之一。」
「這些時刻和比賽是我日復一日繼續努力的動力，我從不懷疑自己能夠在最重要的時候打出A級的比賽內容，我對此感到興奮。」憑藉這場胜利，Djokovic以1069勝成為生涯勝場數排名第3的選手，超越了Rafael Nadal和Ivan Lendl,，僅落後於Jimmy Connors的1274場和Roger Federer 的1251場。
談到自己和Alcaraz在高水平比賽中的競爭，Djokovic認為這會讓兩人都變得更好，「他是了不起的球員，我對他充滿敬意。對於這樣一位年輕球員來說，在重要時刻能打出如此冷靜的表現，令人印象深刻。」