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台股早盤一度漲百點　矽智財旺！AI股世芯、廣運亮燈漲停

▲美股上週五（18日）漲跌互見，台北股市今（21）日開高，早盤一度漲百點，今日AI股個股表現，強勢股如世芯-KY、廣運亮燈漲停，智原漲5%多，M31與創意漲4%。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股上週五（18日）漲跌互見，台北股市今（21）日開高，早盤一度漲百點，今日AI股個股表現，強勢股如世芯-KY、廣運亮燈漲停，智原漲5%多，M31與創意漲4%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股上週五（18日）漲跌互見，台北股市今（21）日開高，早盤一度漲百點，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲5元，來到544元。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、國巨弱勢走跌，來到盤下。鴻海、和碩、友達、旺宏小漲。今日AI股個股表現，強勢股如世芯-KY、廣運亮燈漲停，智原漲5%多，M31與創意漲4%。

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美股道瓊指數18日上漲25.83點，或0.07%，收34500.66點；那斯達克指數下跌26.16點，或0.2%，收13290.78點；標普500指數下跌0.65點，或0.01%，收4369.71點；費城半導體指數上漲16.38點，或0.48%，收3462.74點。

美股漲跌互見，台北股市今日開盤走高，一度漲百點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到544元。同樣為晶圓代工的聯電小漲0.3%，世界先進小跌、力積電來到平盤附近。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、國巨弱勢走跌，來到盤下。鴻海、和碩、友達、旺宏小漲、

今日AI概念股個股表現，像是緯創早盤漲2%多，但之後漲幅收斂變小跌，廣達與技嘉小漲。英業達早盤漲0.8%、技嘉與廣達漲0.5%到0.8%。矽智財概念股紅通通，如世芯-KY、廣運亮燈漲停，智原漲5%多，M31與創意漲4%，晶心科。伺服器的營邦漲5%，緯穎與勤誠早盤漲3%。

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