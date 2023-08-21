台灣大缺工引發東南亞關注 外媒：台灣成越南「機會之島」
隨著高齡化和少子化問題加劇，台灣面臨大缺工，目前台灣約有24萬名沒有公民身分的越南移工，另外約有17萬越南籍新住民大都靠結婚取得居留權。而台灣政府本週則指出，到10月前人力需求淨增加5.2萬人，才能彌補疫後復甦經濟的缺工潮。
國際中心賴正琳／綜合報導
《南華早報》報導，50歲陳思華（Chen Shih-hua）搬來台灣已經十多年，她的丈夫是台灣人，五個月前她在台灣的夜市開了一個米粉攤，另外還會販賣越南的河粉，而她販售的河粉熱賣程度遠高於鄰近的餐廳或攤位。除了陳思華的攤位，附近巷弄間會看到外籍移工推著老人家的輪椅，或是在漁港和工廠工作，取代台灣的人力。
身為經濟學家的立委陳以信說：「現在的小孩都是爸媽和祖母討好的對象，怎麼可能讓他們去洗碗？台灣人不想做的工作很多。」一語道出不是沒有年輕人口，而是台灣年輕人口多數不願意當勞工，即便好手好腳，也越來越不願意成為勞工階級，以致於勞動人口大缺乏。
在胡志明市從事旅遊業的方紅（Phuong Hong）說，儘管從事白領工作還是越南人的巨大障礙，但越南人都知道，在台灣很容易找到服務業工作，或是擁有小事業。根據越南胡志明市諮詢公司「聚焦湄公研究」（Infocus Mekong Research ）創辦人馬泰思（Ralf Matthaes）所述，包括台灣在內，越南移工去年從海外賺到，並匯回越南的錢，便達190億美元（約5827億台幣）。