推廣新住民婚姻課程　愛的圈圈遊戲、分享溝通技巧

為協助新移民融入台灣社會，適應在台生活，移民署南區事務大隊台東縣服務站近期舉辦新住民家庭教育課程，邀請台東縣家庭教育中心黃惠卿老師以「婚姻與性別平等教育」為題，分享婚姻經營與夫妻相處的秘訣，並藉由愛的圈圈遊戲，搭配婚姻生活三個好習慣：尊重與包容、幽默與放鬆、溝通與讚美，傳授新住民夫妻婚姻中的相處及溝通技巧，並認識多元性別之間互相尊重的重要課題。
國際中心賴正琳／綜合報導
我國是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，今(112) 年初跨國伴侶均可依法在台直接辦理結婚登記，婚姻享有法律上的保障。台東縣服務站亦邀請同性伴侶參與及分享，讓其他參與課程的新住民家庭了解到多元性別間尊重及包容的重要性，來自柬埔寨的阿倫表示：｢台灣政府營造多元友善的社會環境，非常重視人權價值在台灣的生活很自在！」
台東縣服務站主任林明道表示，希望透過新住民家庭教育課程，協助新住民兄弟姐妹們適應台灣社會，過程中若遇到挑戰，移民署是新住民的娘家，將提供相關社會福利資源及培力方案。該站也特別宣導「新住民免費電腦課程計畫」及「保障新住民寬頻上網賡續計畫」，向參與課程民眾說明移民署有提供免費租借筆電及平板、搭配4G行動上網流量無限制，在家就可以輕鬆數位學習；同時也提醒，若遇性騷擾之問題，請撥打02-23618577或撥打113保護專線尋求協助。