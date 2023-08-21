台積電亞利桑那建廠助攻！今年前7月台對外投資逼近104億美元

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上年同期間核准有離岸風電及綠能等大型投資案件，如丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約871億台幣貸款投資沃旭東南大彰化控股公司，及大彰化西南離岸風力發電公司，以及荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以約200億台幣增資海龍控股公司，還有英屬開曼群島商TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED以120億元台幣投資台泥循環能源科技公司等，使得比較基期較高。
不過，今年1至7月投資金額仍為近10年來次高。核准新設公司件數為725件，新設公司投資金額約5億4857萬美元；另外，核准新南向國家來台投資件數為352件，年增19.73%，金額約22億7869萬美元，年增49.88%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。
陸資來台投資方面，今年前7月核准陸資來台投資件數為14件，年減57.58%，共計2027萬7000美元，年增14.57%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1570件，金額共計25億8653萬美元。
對外投資方面，今年前7月核准對外投資件數為318件，年增加1.92%；金額約103億9011萬美元，年同增106.58%，主要是因爲核准台積電以美金35億元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以歐元7億2300萬元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。