32元保衛戰！新台幣周線連5黑　專家：3大利空短期難消除

台積電亞利桑那建廠助攻！今年前7月台對外投資逼近104億美元

▲今年前7月核准對外投資金額約103億9011萬美元，年同增106.58%，主要是由於台積電赴美國亞利桑那建廠助攻。（示意圖／記者許家禎攝）
▲今年前7月核准對外投資金額約103億9011萬美元，年同增106.58%，主要是由於台積電赴美國亞利桑那建廠助攻。（示意圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資審議委員會今（21）日指出，今年1至7月核准僑外投資金額約68億5062萬美元，為近10年來次高。對外投資方面，今年前7月核准對外投資件數為318件，年增加1.92%；金額約103億9011萬美元，年同增106.58%，主要是由於台積電赴美國亞利桑那建廠，以及國巨間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權助攻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據經濟部投審會統計，今年1至7月核准僑外投資件數為1321件，較上年同期減少7.36%；在核准金額部分，投資金額約68億5062萬美元，折合新台幣約2055億，較上年同期減少29.29%。

上年同期間核准有離岸風電及綠能等大型投資案件，如丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約871億台幣貸款投資沃旭東南大彰化控股公司，及大彰化西南離岸風力發電公司，以及荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以約200億台幣增資海龍控股公司，還有英屬開曼群島商TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED以120億元台幣投資台泥循環能源科技公司等，使得比較基期較高。

不過，今年1至7月投資金額仍為近10年來次高。核准新設公司件數為725件，新設公司投資金額約5億4857萬美元；另外，核准新南向國家來台投資件數為352件，年增19.73%，金額約22億7869萬美元，年增49.88%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資方面，今年前7月核准陸資來台投資件數為14件，年減57.58%，共計2027萬7000美元，年增14.57%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1570件，金額共計25億8653萬美元。

對外投資方面，今年前7月核准對外投資件數為318件，年增加1.92%；金額約103億9011萬美元，年同增106.58%，主要是因爲核准台積電以美金35億元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以歐元7億2300萬元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

全球CEO看好生成式AI進入企業！IBM：7成主管卻認「還沒準備好」

最新經濟數字出爐！今年GDP確定「不保2」估1.6%　2024年達3.3％

台灣GDP創8年來最慘！中國經濟陷動亂　恐再拖累台出口好轉

快備份！Google準備大砍閒置帳號　盤點7方式維持有效狀態

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀