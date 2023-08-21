本月第2起！中國又破獲CIA間諜案 聲稱「核心要害單位」被滲透
中國國家安全部本月11日才剛宣布，破獲一起涉及美國中央情報局（CIA）的間諜案，中國某軍工集團工作人員疑似在義大利留學期間被美方人員接觸並收買。時隔不到半個月，中國國安部21日又指出，再破獲涉及CIA的間諜案，這次涉案人士是1名曾赴日本留學的國家部委幹部。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，涉案人姓郝，1984年1月出生，是國家部委幹部，於日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜，而與美國駐日本大使館官員「泰德」結識，泰德通過請客、送禮等方式，與郝男逐步建立友好密切關係，並請郝男幫助撰寫論文，承諾支付稿費。泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝男，雙方繼續保持合作關係。
然而，就在郝男留學期滿前，李軍表明自己實為美國中情局東京站人員，對郝男實施策反，要求其回國後，進入中國「核心要害單位」工作，郝男同意後，雙方簽署參諜協議，接受美方考核和培訓。郝男回國後，也確實按照中情局要求，設法進入中國國家部委工作，並在境內與中情局人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。
郝男的行徑被發現後，中國國家安全機關已依法對其開展審查，案件目前仍在偵辦中。中國國安單位並提醒，中國公民在海外，務必提高防範意識，自覺抵制可疑人員的利益誘惑，避免「因小失大」，墮入「犯罪深淵」。