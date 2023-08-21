8/22七夕到！單身拜月老注意　有伴小心「7大禁忌」：分手還破病

◾1、七夕可以求婚
根據《通書》指出，2023年七夕是可以求婚、論婚嫁的日子。
◾2、七夕不可結婚
秦朝古籍《日書》:「七夕娶妻忌日」。這天雖然是牛郎織女相會鵲橋的日子，很讓人感動，但是短暫溫情之後就是無窮悲劇，七夕過後兩人再次分開，最後離別收場，加上農曆七月是俗稱的「鬼月」，七夕當天結婚反而不吉利。
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因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿著破衣、破褲，有一說容易讓感情產生裂痕。
◾4、不可行房
清朝《急救廣生集》：「是月初七日，切戒色慾，勿想惡事。十五日犯色慾，損壽。」宋朝《楊公忌》:「是月初七為道德臘，十五日為中元，二日戒夫婦入房。」也就是說，七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。
以道教來說，農曆七月七日的「七夕」，當天是道教5大祭祀日之一、叫做「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，照道經的說法，這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。
◾5、 不可手指月亮
平常就不太能指月亮，在七夕這天更不能亂指，會讓感情生變。
◾6、不穿大紅
紅色有喜慶的意涵，但在農曆七月期間，紅色也帶有血光的意思。因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。
◾7、不到墓地
情侶為了不被干擾，居然到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。