2023七夕旺桃花法！8/22一定要洗頭　指甲油選對色可延壽

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8月22日七夕當天「喜星」、「桃花星」位在房子九格正南方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此方位置擺設正在開花的植物，或是放置粉紅色水晶球，可增加異性緣及人際關係，也可提昇事業運。
但要注意別擺設「假花」，或是大型空心櫃子、大空花瓶，有虛情假意之意，反而造成爛桃花。
🟡第2招、七夕必洗頭
民間傳說在七月七日卯時（上午5時至7時），取井水、泉水或自來水，可稱為天孫水或聖水，天孫水加些桃花泡澡可以旺桃花。
此外，天孫水用來洗臉稱之「開臉、開智慧、開人和」，洗澡也可幫助考運、去除厄運，建議七夕當天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，用七夕水洗頭及全身，幫助精神恢復。
🟡第3招、塗指甲油
七夕也稱紅鸞日，可在七夕當天塗指甲油來增加對異性的吸引力，除了增加紅鸞星動，若是上了年紀的人，則有延壽之意，這天染指甲顏色切忌用白色及黑色，顏色應以硃砂紅或丹紅為主。
🟡第4招、拜月老
單身者七夕當天，到月老廟求月下老人賜姻緣。
📍準備祭拜供品：
◾糖果，甜甜月老的嘴。
◾鮮花，與身旁對象可以盡快開花結果。
◾五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。
◾紅棗，祈求姻緣早點完成。
◾桂圓，圓滿順利。
📍祈求內容：
向月老報上姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好。誠心祈求月老速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，要記得說到做到。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。