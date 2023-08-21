「柬埔寨豬仔案」害國人遭加重虐待！監院通過糾正外交部、高檢

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監察院日前通過葉大華、紀惠容所提糾正案及調查報告，糾正外交部及高雄地檢，葉大華指出，外交部未積極掌握柬埔寨人口販運國際情勢，並意識到國人求助案件嚴重性，自110年1月至111年5月間，外館便已接獲54件民眾求助案件，不過，處理求助案件之積極度及敏感度均顯不足，導致延宕救援工作期程，且海外營救國人經費未符「旅外國人急難救助實施要點」規定，動支困難使用率偏低，故糾正外交部。
「高雄地檢署為了搶快，把影片曝光，雖然影片有打馬賽克，但雇主能清楚知道他是誰」，葉大華說，高雄地檢署在發布破案新聞影片時，未詳加確認內容，不但違反偵查不公開規定，導致新聞發布後，讓受困在柬埔寨的被害人被更加重囚禁與虐待，遲至自行付贖脫困後返國，身心受創嚴重，事後高雄地檢署未提供該被害人輔導協助措施，也未究責相關違失人員，故糾正高雄地檢署。
葉大華、紀惠容請行政院督導所屬積極檢討改進，包含「彈性運用海外急難救助經費」、「研擬提升駐外警察單位層級及人力」、「及時提供返台國人服務」、「進行案例研究及分析，據以研訂防範計畫、建立專責單位及配置人力」、「建立海外求職預警機制」、「切正重點宣導」。
葉大華認為，公部門應該要有一定敏感度，不只建立專責單位，學習全球反詐騙組織（GASO）的救援方式，另外，也應該建立海外求職預警機制，盤點及整合各機關宣傳方式，並針對這類高風險族群求職管道，切正重點宣傳。
紀惠容指出，調查顯示被騙過去的國人大多是弱勢，甚至有中輟、單親、青年、原住民等身份，不只需要經濟獨立，還需要支援家裡，由於台灣低薪滿足不了條件，看到高薪求職廣告非常引誘就前往，他呼籲，政府應該對青年貧窮要有策略、預防機制，也希望檢方看到他們弱勢處境。