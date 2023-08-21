新黨侯漢廷宣布選士林北投立委　張斯綱：在野競爭就是保送民進黨

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對此，張斯綱表示，尊重侯漢廷的決定，但任何單一選區，在野陣營兩人競爭，就是「保送」民進黨參選人勝選，「漢廷兄不必自欺欺人。」。
侯漢廷今透過臉書宣布參選，他表示，決定參選士林北投區域立法委員選舉」，並提到之所以參選是因為各方勸進，加上自己有想完成的工作與使命，也認為自己會勝出，完成下架貪腐政權，政黨輪替並且建設地方的使命。
侯漢廷說，去年議員選舉落幕，他其實無立刻轉換跑道的心意，而是數月來地方服務及大局變化，心有所感。像是他參與里長座談會及處理地方服務，最大困境是，這屬中央權責，議員無能為力，而歷年來里長座談會事涉中央案件比例約占3到4成，非台北市府能獨立解決，許多立法委員卻無意願出席里長座談，解決案件態度也不夠積極。
他反問，士林、北投立委如果不為士林、北投爭取建設，不與地方政府合作解決難題，還有資格擔任士林、北投立委？
侯漢廷指出，人民不需要為惡官與國家機器的代言人，吳思瑤卻是這種角色，謹守黨意強推萊豬、興弊除利，在地居民天怒人怨，如果沒有夠強力的人選，要下架她談何容易？因此數月來經常聽到各方勸進參選，包含新黨，地方國民黨幹部、前輩、黨工。
他認為，以為民服務政績、問政品質、影響力、戰鬥力論，自己會是最能落實政見、造福士林北投的候選人，並強調選戰過程「零看板零布條零旗幟」，不砸大錢、靠勤跑、理念、政績，爭取選民的認同。
侯漢廷也指出，他絕不在野互打，會逐步展開政見、揭弊等記者會，討論兩岸的困境、中華民國的發展、能源勞保的危機、黑金槍毒詐的猖獗，並進一步為為中華民國留火種、為兩岸和談闢出路。
張斯綱則說，他將持續按照既定節奏競選。然而他也說，就蔡正元的分析，若非綠的總統參選人們不能整合，選戰將有長達四個月的「垃圾時間」，很遺憾，那沒有人樂見的警示，恐怕也將成為台北市第一選區的現實。
而游盈隆主持的台灣民意基金會民調，也揭露一份耐人尋味的數字，就是若郭台銘董事長參選，有超過五成一的民進黨支持者表示樂見，只有三成八不樂見，反觀國民黨支持者，只有三成三歡迎，卻有六成五不樂見。
其實這只說明一點，就是支持者心理清楚得很，在野分裂，毫無勝算，喊著「下架民進黨」，卻是幫了民進黨，說的都是為國為民的大義名分，其實唯一在乎的，是非我不可，到頭來，說服不了任何人，只有自己騙自己。
但即使如此，張斯綱也向選民喊話，該走基層走基層，該拋政見拋政見，不管是辦活動打水仗，還是與民進黨打筆仗，他會持續努力。套句《灌籃高手》裡，安西教練的名言：「現在放棄，比賽就結束了」；他不會放棄，只會更努力。