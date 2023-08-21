影音／雙北淹水現場！板橋堤外車卡積水區！疑有人受困　救援畫面

隆乳石頭奶的預防

隆乳石頭奶的預防
隆乳石頭奶的預防

健康醫療網

【 健康醫療網／編輯部整理】隆乳之後義乳莢膜攣縮變硬（俗稱石頭奶），對消費者是很大的困擾。石頭奶與人擁抱會尷尬；莢膜攣縮也會造成義乳移位，以及壓力性疼痛。坊間盛傳石頭奶是因為隆乳術後沒有好好按摩，實驗室卻有愈來愈多的研究顯示莢膜攣縮與細菌生物膜有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
環境中的細菌以浮游及生物膜的形式存在。浮游的細菌容易被血中的抗生素撲殺。生物膜指的是細菌的菌叢以及其分泌的黏液一般會聚集在生物或非生物的表面，側如牙垢。生物膜內的細菌困難以抗生素控制，變成慢性感染。義乳表面的生物膜可能是莢膜攣縮的最大禍首。

美國的隆乳大師威廉亞當斯醫師在2013年提出14個重點，預防隆乳之後的義乳生物膜。臨床追踪確實可以有效預防石頭奶。根據2022年美國美容外科醫學會的調查，已廣獲世界各國醫師採納。

▲細菌生物膜。（照片提供／林靜芸）

想要有柔軟的乳房，必須遵守以下14個重點預防生物膜感染：

  1. 術前（麻醉開始）先給靜脈抗生素預防感染。
  2. 避免乳暈傷口作手術（乳頭、乳暈、乳腺與口腔相同，是相對污染區）。
  3. 術中以防菌敷料罩住乳頭，避免細菌噴灑。
  4. 採用無創傷剝離技術，避免組織壞死。
  5. 仔細止血（血腫已知會造成莢膜攣縮）。
  6. 避免乳腺剝離。
  7. 空間採取筋膜下或是雙層面，義乳接觸肌肉較能抵抗感染。
  8. 義乳空間剝離完成之後，以抗生素食鹽水沖洗。
  9. 以專用輸送袋植入義乳，減少義乳接觸機會。
  10. 減少義乳暴露於空氣中的時間，義乳植入後避免與手術人員接觸。
  11. 手術醫師在義乳植入前換手套，並使用另一套無菌的器械。
  12. 儘量避免引流管。
  13. 分層縫合關閉傷口。
  14. 隆乳後必須終身追踪，若有任何可能造成菌血症的治療（例如牙科手術），必須預防性投與抗生素。
(作者：林靜芸 醫師)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58951

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

夏日必知６種消暑方法！中醫：有助「清暑祛濕」防中暑。

乾癬會造成全身系統性共病　該如何治療、控制？醫師告訴你！

照顧不用那麼累　申請長照、升級外籍看護照顧一次看

長期縮小腹　當心「沙漏症候群」恐導致失禁與子宮脫垂

我是廣告 請繼續往下閱讀