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美國的隆乳大師威廉亞當斯醫師在2013年提出14個重點，預防隆乳之後的義乳生物膜。臨床追踪確實可以有效預防石頭奶。根據2022年美國美容外科醫學會的調查，已廣獲世界各國醫師採納。
▲細菌生物膜。（照片提供／林靜芸）
想要有柔軟的乳房，必須遵守以下14個重點預防生物膜感染：
- 術前（麻醉開始）先給靜脈抗生素預防感染。
- 避免乳暈傷口作手術（乳頭、乳暈、乳腺與口腔相同，是相對污染區）。
- 術中以防菌敷料罩住乳頭，避免細菌噴灑。
- 採用無創傷剝離技術，避免組織壞死。
- 仔細止血（血腫已知會造成莢膜攣縮）。
- 避免乳腺剝離。
- 空間採取筋膜下或是雙層面，義乳接觸肌肉較能抵抗感染。
- 義乳空間剝離完成之後，以抗生素食鹽水沖洗。
- 以專用輸送袋植入義乳，減少義乳接觸機會。
- 減少義乳暴露於空氣中的時間，義乳植入後避免與手術人員接觸。
- 手術醫師在義乳植入前換手套，並使用另一套無菌的器械。
- 儘量避免引流管。
- 分層縫合關閉傷口。
- 隆乳後必須終身追踪，若有任何可能造成菌血症的治療（例如牙科手術），必須預防性投與抗生素。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58951
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