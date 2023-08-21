國民經濟信心調查：大額消費、買房意願上升　股市樂觀情緒卻走跌

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調查結果顯示，有50%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，86%民眾預期通膨高於2%。本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值與上個月同為2.1%，有50%（7月：52%）的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6%，有高達86%（7月：88%）的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。綜合以上，民眾對於經濟成長看法持平，而通膨預期仍續處高點，皆維持在與前月相同水準。
而國際股市區間震盪，股市樂觀情緒下降，但風險偏好連三月上升：調查期間特定產業題材熱度減退，投資人交易轉趨冷淡，國際主要股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數降至10.6（7月：15.9），但風險偏好指數連3月上升至15.6 （7月：13.9）。
另外，針對民眾對未來半年想增持的外幣，本次調查結果顯示：37.3%的民眾最想增持的外幣是美元，25.6%的民眾想買日圓，2.9%民眾會持有歐元，2.3%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而30.5%的民眾則沒有意願持有外幣。綜合前述，近7成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾增持美元和日圓。
針對民眾未來半年增持貨幣的目的，本次調查結果顯示：33.6%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，22.7%民眾想賺外幣的匯差，15.2%的民眾則為了投資海外資產而兌換貨幣，28.5%民眾則無特別目的。