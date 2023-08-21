大台北午後防雷雨！這天起環境「有利颱風生成」：飛日本注意天氣
台灣本週回歸「上半天晴朗炎熱、午後大雷雨突襲」的夏季天氣型態，中央氣象局預報員曾昭誠提醒，今（21）日在台灣西半部，包括大台北地區、山區，都要留意對流發展導致的局部雷雨，午後外出務必注意天氣。而氣象專家賈新興則提及，週三（8月23日）開始，整體環境有利颱風發展，尤其近期有安排飛往日本活動的民眾，要特別留意日本天氣變化。
記者張志浩/綜合報導
曾昭誠指出，一直到週五（8月25日）之前，台灣西半部山區在午後都會有明顯的熱對流發展，今天下午在山區雨勢會較大，靠近山區的平地、大台北地區也要留意大雨的發生，部分地區降雨更是會持續到入夜才慢慢趨緩，因此絕不能因為早上天氣晴朗就掉以輕心。
曾昭誠補充，本週末台灣的風向轉為偏東風，屆時東半部處於迎風面，水氣較多，因此會出現明顯陣雨，西半部則持續要留意午後雷雨，尤其在中南部地區可能較劇烈。賈新興則說明，綜合各展期資料顯示，週三開始到9月，整體環境轉為有利颱風生成，包括菲律賓東方海面和南海一帶，都有明顯熱帶系統發展的訊號。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也指出，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面目前是大的「季風低壓」環流，其中有多個熱帶擾動發展。週三第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，但其動向對日本天氣略有影響；第2個擾動在菲律賓東方海面，預計週六（8月26日）第2個擾動仍在菲律賓東方海面醞釀調整。