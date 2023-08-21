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大台北午後防雷雨！這天起環境「有利颱風生成」：飛日本注意天氣

▲中央氣象局提醒，中午過後對流發展旺盛，西半部、大台北地區和各山區，都要留意較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局提醒，中午過後對流發展旺盛，西半部、大台北地區和各山區，都要留意較大雨勢。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

台灣本週回歸「上半天晴朗炎熱、午後大雷雨突襲」的夏季天氣型態，中央氣象局預報員曾昭誠提醒，今（21）日在台灣西半部，包括大台北地區、山區，都要留意對流發展導致的局部雷雨，午後外出務必注意天氣。而氣象專家賈新興則提及，週三（8月23日）開始，整體環境有利颱風發展，尤其近期有安排飛往日本活動的民眾，要特別留意日本天氣變化。

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曾昭誠指出，一直到週五（8月25日）之前，台灣西半部山區在午後都會有明顯的熱對流發展，今天下午在山區雨勢會較大，靠近山區的平地、大台北地區也要留意大雨的發生，部分地區降雨更是會持續到入夜才慢慢趨緩，因此絕不能因為早上天氣晴朗就掉以輕心。

▲未來一週天氣相對穩定，但各地仍要留意午後因對流發展導致的大雷雨，下半週環境也有利颱風等熱帶系統發展。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週天氣在上半天相對穩定，但各地仍要留意午後因對流發展導致的大雷雨，下半週環境也有利颱風等熱帶系統發展。（圖／中央氣象局提供）
曾昭誠補充，本週末台灣的風向轉為偏東風，屆時東半部處於迎風面，水氣較多，因此會出現明顯陣雨，西半部則持續要留意午後雷雨，尤其在中南部地區可能較劇烈。賈新興則說明，綜合各展期資料顯示，週三開始到9月，整體環境轉為有利颱風生成，包括菲律賓東方海面和南海一帶，都有明顯熱帶系統發展的訊號。

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也指出，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面目前是大的「季風低壓」環流，其中有多個熱帶擾動發展。週三第1個擾動大約行進至日本南方近海，由於垂直風切偏強，海溫也不高，發展條件不佳，但其動向對日本天氣略有影響；第2個擾動在菲律賓東方海面，預計週六（8月26日）第2個擾動仍在菲律賓東方海面醞釀調整。

▲今日（左圖）模擬顯示，本週環境對熱帶擾動、颱風的發展有利，預計週三日本天氣就會受到些許影響，週六（右圖）第2個擾動持續在菲律賓東方海面醞釀。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）
▲今日（左圖）模擬顯示，本週環境對熱帶擾動、颱風的發展有利，預計週三日本天氣就會受到些許影響，週六（右圖）第2個擾動持續在菲律賓東方海面醞釀。（圖／「三立準氣象．老大洩天機」）

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