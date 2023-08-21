習近平將赴金磚峰會　聚焦擴大成員及去美元化

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另俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）因被國際刑事法院（International Criminal Court）下達逮捕令，預計透過視訊與會。
另約50位非金磚五國成員國領袖已經證實將會出席峰會，包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和印尼總統佐科威（Joko Widodo）。目前至少40個國家表達有興趣加入這個集團。
環球時報今天報導，這次金磚峰會是自2020年疫情發生以來首次實體舉辦，主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」。
環時稱這次峰會包括金磚機制擴員和「去美元化」是最受關注的2大重點。其中專家認為，越來越多的國家有意加入金磚國家是對西方霸權的一種有力回應。
報導引述南非約翰尼斯堡大學非洲-中國研究中心主任蒙亞埃表示，過去發展中國家只能使用美元進行國際結算，但現在「貨幣籃子」中的選擇越來越多，這為加強 國際貿易和基礎設施建設提供新機遇。
美國之音20日報導，金磚國家橫跨三大洲，擁有數10億人口，經濟增長水平各異，但他們有個共同點，即蔑視服務於西方富裕國家利益的世界秩序。
報導指出，中國駐南非大使陳曉東18日在一場簡報會上表示，傳統的全球治理體系失常、失能、缺位，國際社會迫切期待金磚加強團結合作，稱金磚國家已成為全球新興市場和發展中國家合作的重要平台，日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量。
雖然中國高舉抗衡西方姿態，但這次峰會東道主南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。
而南非國際事務研究中心（South African Institute of International Affairs）成員格魯澤（Steven Gruzd）表示：「我不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，中國正在崛起，但還不是頭號強權。」（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1120821