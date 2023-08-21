李玟遭《中國好聲音》導演侮辱！富三代柳驪靠山硬 竟有英國城堡
李玟抗議《中國好聲音》賽制不公，在總決賽演唱《永不失聯的愛》時遭幕後團隊報復，惡意更換學員王澤鵬的走位，讓左腿發麻的李玟當場跌坐在地，李玟血淚控訴：「28年做一個歌手，站在台上被侮辱。」網路上也爆料惡整李玟的導演名叫柳驪，她在演藝圈中著名的「紅（官）三代」，在上海有整整一條街的房子，在英國有城堡，有錢又有勢，雄厚的家世背景讓她可以如此囂張。
記者羅凌筠/綜合報導
柳驪被起底爺爺是上海製片廠第1任廠長，在她年輕的時候，媽媽就帶她上節目跟吳京相親，柳驪本身也有《中國好聲音》背後燦星製作公司的股分，在節目中呼風喚雨，據傳有次李玟錄製連續8小時，抽空低頭吃一口香蕉，即遭柳驪大罵：「吃什麼吃，不知道剛剛在調燈光嗎？」李玟一下子就紅了眼眶。
另外還有網友曬對話截圖，質問為什麼要故意Cue走王澤鵬？柳驪回覆：「舞台效果，不然錄出來兩人站在一起能看嗎？」有觀眾說：「那你們到底有沒有這樣對待CoCo呢？這麼單純正義的人，真的好可惜。」柳驪回覆：「確實可惜，不過誰讓她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊。」
一名網路歌手夏琨嵐自稱曾獲《中國好聲音》邀請上節目，她爆料柳驪傲慢無禮、目中無人、非常勢利，對於男女選手態度差異很大，「對於CoCo節目錄音的流出我深感憤怒，我相信終有一天妳會意識到錢沒用，妳那上海一條街的房子和英國的城堡還有妳的勢力背景也沒法救妳。」傳出柳驪在李玟爭議後「被休假」，社群更新近況：「已經到了鳥不拉屎的西北，你們還想怎麼樣？」