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雲嘉南分署攜手嘉義縣府邀八家庇護工場辦商品成果展

▲勞動部雲嘉南分署結合嘉義縣政府在佐登妮絲城堡舉辦雲嘉南區暨嘉義縣庇護工場商品成果展，邀集雲嘉南區8家輔導有成的庇護工場設攤（圖／雲嘉南分署提供）
▲勞動部雲嘉南分署結合嘉義縣政府在佐登妮絲城堡舉辦雲嘉南區暨嘉義縣庇護工場商品成果展，邀集雲嘉南區8家輔導有成的庇護工場設攤（圖／雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署19日結合嘉義縣政府在佐登妮絲城堡舉辦雲嘉南區暨嘉義縣庇護工場商品成果展，邀集雲嘉南區8家輔導有成的庇護工場設攤，現場展售各家的特色產品、也秀出身心障礙朋友們的好手藝，吸引不少民眾自掏腰包支持購買。

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▲芳姊(右)進入再耕園工作已3年多，感謝庇護工場給予穩定工作機會，也從服務客人中獲得滿滿成就感（圖／雲嘉南分署提供）
▲芳姊(右)進入再耕園工作已3年多，感謝庇護工場給予穩定工作機會，也從服務客人中獲得滿滿成就感（圖／雲嘉南分署提供）
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟與嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰一一到攤位前為夥伴們加油打氣，包括微笑工坊庇護工場、領航身心障礙者庇護工場、弘元皮革庇護工場、聯合會附設庇護工場、幸福源庇護工場、菩提澄園庇護工場、再耕園保康清潔隊及Happiness咖啡館等8家庇護工場都到場設攤，劉邦棟也邀陳奕翰親身體驗讀唇語挑戰、看不見的狀態及運用就業輔助工具完成任務，實際體會身心障礙者在工作及生活上會遭遇到的不便，也呼籲民眾用消費一起支持庇護性就業。

再耕園特地將二手商店的循環商品帶到現場，由患有思覺失調、65年次的芳姊為大家服務，工作內容包括捐物整理、收銀、賣場維護等，目前已穩定工作3年2個月，已可以參與開會討論小鋪的經營方式，她說看到客人光臨挑選很多商品，感覺客人滿意她的服務及付出，讓她開始喜歡和客人接觸，也獲得成就感。

劉邦棟表示，庇護工場是針對身心障礙者設立的就業場所，雲嘉南轄區目前共有23家庇護工場，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、清潔服務及客製化禮贈品等，勞動部特別補助地方政府辦理「庇護性就業服務計畫」，除提供庇護工場租金、人事費等營運補助外，每年也補助20萬元的行銷費用，協助推廣行銷商品，希望能幫助庇護工場永續經營，也讓身心障礙朋友能夠有自立生活的技能及安心工作的場域。

活動由全台第一個全是自閉症者組成的星星王子打擊樂團揭開序幕，並有小丑互動、魔術表演，還有消費滿額贈、庇護商品即享試吃等，另為響應勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進法」及「疫後改善缺工擴大就業方案」，現場也有設攤提供多項就業促進措施介紹，協助中高齡及高齡者人力再運用，例如職務再設計、職場學習及再適應計畫、僱用獎助方案等，歡迎有興趣的民眾可就近向就業中心詢問。

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