雲嘉南分署攜手嘉義縣府邀八家庇護工場辦商品成果展

我是廣告 請繼續往下閱讀
再耕園特地將二手商店的循環商品帶到現場，由患有思覺失調、65年次的芳姊為大家服務，工作內容包括捐物整理、收銀、賣場維護等，目前已穩定工作3年2個月，已可以參與開會討論小鋪的經營方式，她說看到客人光臨挑選很多商品，感覺客人滿意她的服務及付出，讓她開始喜歡和客人接觸，也獲得成就感。
劉邦棟表示，庇護工場是針對身心障礙者設立的就業場所，雲嘉南轄區目前共有23家庇護工場，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、清潔服務及客製化禮贈品等，勞動部特別補助地方政府辦理「庇護性就業服務計畫」，除提供庇護工場租金、人事費等營運補助外，每年也補助20萬元的行銷費用，協助推廣行銷商品，希望能幫助庇護工場永續經營，也讓身心障礙朋友能夠有自立生活的技能及安心工作的場域。
活動由全台第一個全是自閉症者組成的星星王子打擊樂團揭開序幕，並有小丑互動、魔術表演，還有消費滿額贈、庇護商品即享試吃等，另為響應勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進法」及「疫後改善缺工擴大就業方案」，現場也有設攤提供多項就業促進措施介紹，協助中高齡及高齡者人力再運用，例如職務再設計、職場學習及再適應計畫、僱用獎助方案等，歡迎有興趣的民眾可就近向就業中心詢問。