賴清德民調獨走！最新數據公布已破4成天花板 劉世芳分析2關鍵
台灣民意基金會今（21）日公布最新民調，結果依序為民進黨總統參選人賴清德43.4%、民眾黨柯文哲26.6%與國民黨侯友宜13.6%，賴清德支持度獨走，更突破4成天花板，對此民進黨立法院黨團幹事長劉世芳分析，首先是賴成功過境美國出訪巴拉圭，深化台巴友誼，同時深化美方對台灣未來執政的信任；另項因素為新竹市長高虹安涉貪案。但希望高好好面對司法，並提出有力的證據，民進黨也不希望此案讓政黨間相互攻防。
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德民調獨走，更突破4成天花板。劉世芳說，看得出來賴民調向上攀升，但仍要戒慎恐懼，做法就是要穩健、不要鬆懈，明年除了總統大選外還有立委與政黨票，要讓民眾更相信民進黨執政，是穩健可託付。
認為賴清德民調上升原因，劉世芳分析，首先是賴成功過境美國訪問巴拉圭，並接受外媒訪問，加上成功僑胞造勢活動，一切皆符合美方秉持原則安全、舒適、便利與尊嚴，此趟出訪不僅深化台巴友誼，同時深化美方對台灣未來執政的信任。
此外另項原因為高虹安涉貪案，劉世芳說，對於高虹安是否涉案，民進黨不希望將此議題選舉政黨化，且在野黨居然忽略當時提出檢舉的是國民黨的林耕仁，反觀卻把箭頭指向民進黨，希望高虹安可以好好面對司法，提出有力的證據還自己清白，民進黨也不希望此案讓政黨間相互攻防。
劉世芳也表示，3組總統選人中，還有鴻海創辦人郭台銘是否參選的議題，也是造成柯文哲、侯友宜內部合縱連橫上的困擾，以至於藍營有些混淆與混亂，認為要找出大家可信任的領導人，不在於政黨而是特質，符合無論是讓台海和平穩定、內政領導吻合總統參選人的格局，這個比較重要。