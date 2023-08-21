台南海安商圈、國華友愛商圈甜蜜迎七夕 越夜越浪漫

台南市海安商圈為迎接浪漫的七夕情人節，於8/19-20二天在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月甜蜜登島」市集，有精彩的街頭藝人表演、情歌LIVE演唱及DJ古著露天舞池派對，完成集點打卡送好禮與抽獎活動，現場氣氛充滿歡樂與浪漫。
記者張振興/台南報導
台南市長黃偉哲表示，為提升台南商圈經濟，市府經發局每年透過商圈專案輔導計畫協助各商圈發展在地特色，辦理多元主題活動，今年國華友愛新商圈首次以電影裡老派約會為主題，將七夕的情人節元素結合國華街過往50~90年代興盛時代的約會盛況重現回憶，也能到商圈裡的夫妻樹及戎館等地點朝聖，重溫老派約會的感受。
經發局長林榮川表示，市府積極輔導商圈發展特色，去年協助海安商圈爭取經濟部中小企業處街區營造競賽補助，投入夜間燈飾環境美化，打造成為市區徒步觀光的新亮點，今年則協助海安商圈、國華友愛商圈爭取分別獲得經濟部112年活絡商圈補助計畫46萬、50萬，推動商圈淨零綠化與辦理特色行銷，市府也將持續攜手各商圈推出豐富有趣的活動，各商圈活動將持續至年底。
海安商圈自今年舉辦2月「甜點生活日」、6月「虎翔市集-龍粽登場」等活動後好評不斷，為商圈帶來實質人潮及業績，未來海安商圈還有10月「萬聖節」、12月「聖誕節」等大型活動將接力熱鬧登場。