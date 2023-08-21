景氣低迷加競爭激烈、3度調降財測？台積電遭利空襲擊「臉慘綠」

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景氣持續低迷、競爭激烈，雖然AI相關的CoWoS產能大缺貨，讓台積電備受矚目，但以輝達熱賣的H100來看，僅貢獻台積電4奈米製程業績，還是救不了3奈米或7奈米的弱勢，因此法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。
為此，台積電不評論市場傳言，也說財測展望以7月份為主，但仍引發關注，更有法人從台積電第2季財報中的自由現金流量看出端倪，認為第2季台積電自由現金流量淨流出金額達747億元，為單季歷史新高，雖然主要可能是海外布局建廠與買機器設備的資本支出，與快速減少的營業現金流所致，但市場認為情況與過去大不相同。
再來，台積電第2季單季存貨週轉天數上升到91天，也是近期單季新高，雖然台積電回應，這是因為3奈米才剛投產的關係，但法人對此仍有所芥蒂。即便有專家認為，價格方面台積電一向不輕易調整，因此調降消息有待觀察，不過各家電子大廠釋出展望，都是將走出谷底時間從今年底調整到明年第一季甚至第二季，也能由此看出端倪。
受到利空襲擊，台積電今日股價開高走低，早盤一度漲5元，來到544元，但午盤跌5元，來到534元附近，跌幅0.7%。不過，也不是所有法人都看衰台積電，仍有外資看好台積電在AI領域的表現，認為新領域才剛發展、產能不足使其供不應求讓第三季旺季不旺、表現「可能沒那麼亮眼」，但大多預估2024年起，台積電將因為AI需求而逐漸爆發成長動能。