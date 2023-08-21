32元保衛戰！新台幣周線連5黑　專家：3大利空短期難消除

景氣低迷加競爭激烈、3度調降財測？台積電遭利空襲擊「臉慘綠」

▲台積電又有利空消息襲來，市場認為台積電受到成熟製程殺價搶單，即便有AI訂單也難力挽狂瀾，法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電又有利空消息襲來，市場認為台積電受到成熟製程殺價搶單，即便有AI訂單也難力挽狂瀾，法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

本月（8月）初，市場傳出終端需求疲弱再加上競爭激烈，傳出台積電跟集團轉投資的世界先進，將調降8吋晶圓代工報價，最大降幅達3成。如今又有利空消息襲來，市場認為台積電受到成熟製程殺價搶單，即便有AI訂單也難力挽狂瀾，法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。台積電今（21）日股價開高走低，早盤一度漲5元，來到544元，但午盤跌5元，來到534元附近，跌幅0.7%。

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台積電上個月7月20日二度調降今年財測目標，由於受到終端消費需求疲弱，將全年營收目標（美元）預估值由年減1%到6%，調降至10%。近期市場利空不斷，傳出成熟製程競爭激烈，台積電跟轉投資世界先進，將陸續調降晶圓代工報價，調降幅度介於10%到30%。

景氣持續低迷、競爭激烈，雖然AI相關的CoWoS產能大缺貨，讓台積電備受矚目，但以輝達熱賣的H100來看，僅貢獻台積電4奈米製程業績，還是救不了3奈米或7奈米的弱勢，因此法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。

為此，台積電不評論市場傳言，也說財測展望以7月份為主，但仍引發關注，更有法人從台積電第2季財報中的自由現金流量看出端倪，認為第2季台積電自由現金流量淨流出金額達747億元，為單季歷史新高，雖然主要可能是海外布局建廠與買機器設備的資本支出，與快速減少的營業現金流所致，但市場認為情況與過去大不相同。

再來，台積電第2季單季存貨週轉天數上升到91天，也是近期單季新高，雖然台積電回應，這是因為3奈米才剛投產的關係，但法人對此仍有所芥蒂。即便有專家認為，價格方面台積電一向不輕易調整，因此調降消息有待觀察，不過各家電子大廠釋出展望，都是將走出谷底時間從今年底調整到明年第一季甚至第二季，也能由此看出端倪。

受到利空襲擊，台積電今日股價開高走低，早盤一度漲5元，來到544元，但午盤跌5元，來到534元附近，跌幅0.7%。不過，也不是所有法人都看衰台積電，仍有外資看好台積電在AI領域的表現，認為新領域才剛發展、產能不足使其供不應求讓第三季旺季不旺、表現「可能沒那麼亮眼」，但大多預估2024年起，台積電將因為AI需求而逐漸爆發成長動能。


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