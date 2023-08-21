Mister Donut熊大甜甜圈開吃水果手搖飲　買10送10、超萌周邊必收

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LINE FRIENDS粉絲必關注的熊大、兔兔變身成2款卡哇伊瑪芬甜點杯，呆萌的「熊大款可可瑪芬」以苦甜可可醬巧克力瑪芬，搭配可可卡士達及苦甜可可內餡；熱情的「兔兔款草莓瑪芬」則為濕潤鬆軟的蛋糕口感，增添酸酸甜甜的草莓風味，一整個粉粉嫩嫩好夢幻。
最可愛的是，LINE FRIENDS 熊大和兔兔還換上應景水果裝，打造出一系列限定甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒；更變身成超實用的午睡枕兼具抱枕兩用枕，掐下去軟Q舒服的觸感好療癒。鐵粉們注意，周邊是9月12日起才限量販售喔，消費滿 100 元，加購價 299 元/個，各品項單筆交易限加購各兩個，各門市限量販售，售完為止。
Mister Donut多漾水果季首推的「綠茶芙樂奇」，在麵團中同時加入綠茶粉及碎茶葉，繼Q彈蓬鬆又散發綠茶清香，再分別結合葡萄、蜜桃、草莓、百香果、柳橙、柑橘等多種水果滋味，打造出有如手搖飲料風味的3款芙樂奇。
「葡萄草莓綠芙樂奇」 將綠茶芙樂奇剖半裹上葡萄優格風味沾醬，內餡再擠滿帶有水果顆粒的草莓蜜桃醬，並點綴草莓乾；「柳橙百香綠芙樂奇」則沾上百香風味醬並結合柳橙百香果醬內餡，點綴蜜漬果皮；另款柑橘風味沾醬製作的「柑橘檸檬綠芙樂奇」，搭配檸檬優格卡士達內餡，有不同層次的酸甜風味。
當然也不能錯過同樣有手搖飲感的4款波堤甜甜圈，一樣添加茶葉清香的綠茶粉在波堤麵糰中，分別裹上水果風味沾醬，打造出3款「葡萄綠波堤」、「百香綠波堤」、「柑橘綠波堤」甜甜圈；而「葡萄優格波堤」則以原味波堤裹上葡萄優格風味沾醬，再點綴優格可可線條及草莓乾。還有全新隱藏版「波堤獅芒果鮮 果冰棒」及「法蘭奇莓莓鮮果冰棒」幫大家消暑。
Mister Donut 全新多漾水果季，8月22日至8月27日，購買指定商品可享「買6送3」優惠，挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠；同步上市的「柳橙百香青茶」也祭出「第二件5折」優惠。
甜甜圈控們還可估賺最好康的優惠活動，8月foodomo每週五限定，Mister Donut甜甜圈「買10送10」，20入優惠價390元（原價780元），揪親朋好友一起開吃最划算。
另外，Krispy Kreme 則聯名 Lotus Biscoff 蓮花焦糖餅乾，濃郁焦糖香氣配上淡淡的肉桂香餘味，與咖啡的滋味互補，鬆軟甜甜圈抹上滑順焦糖抹醬、撒上酥脆餅乾，即日起至9月30日開吃獨特風味。即日起，購買秋日圓舞曲甜甜圈，即贈Lotus Biscoff 蓮花餅乾一片，以門市現貨數量為主，數量有限，贈完為止；外送平台不配合。