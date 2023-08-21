王大陸《孤注一擲》沉迷賭博！出道15年喊話：想拍台灣電影
王大陸特別演出的電影《孤注一擲》，飾演輸掉一切的「賭徒」，該片在中國大陸已賣破20億人民幣（約新台幣88億元），目前仍排行冠軍。今年出道15週年，王大陸笑稱：「15年了，感覺好老，哈哈！」32歲的王大陸，放話想和台灣導演們合作，目標要嘗試更立體、更強烈的角色：「能讓觀眾牽動情緒，跟著角色沉浸故事之中。」
記者黃雅琪/綜合報導
拍完電影《一吻定情》之後，王大陸有近4年沒有台灣電影跟大家見面，他說：「很多台灣導演我都很想合作，近幾年都在找適合我自己的電影和機會，現在有很多很厲害的導演，比如殷振豪導演，之前我們一起合作了MV，希望有機會跟他合作一部長片。最近看到《不良執念清除師》，很喜歡林冠慧導演喜劇節奏的控制和講故事的方式。現在優秀導演很多，有機會當然都想跟他們進一步合作。」
出道15年，王大陸說現階段目標依然是不斷學習，無論在表演或人生裡。過去演出不少青春校園、古裝動作、奇幻類型，未來他想多挑戰不同的有趣角色故事，更傾向現實題材，如《孤注一擲》講詐騙的寫實取樣：「可以讓觀眾比較有帶入感及反應現實生活的故事與角色，是我現在比較想演的。不一定是文藝片，類型片和商業片都可以，要為角色服務。」
電影《孤注一擲》因揭露境外產業化經營的詐騙工廠無良運作，正是多數人無論透過網路或電信經常遭遇的現象，深具共鳴而引起回響。王大陸說：「看到愈來愈多人關注我們的電影，有一種很久都沒有過的興奮與感動。」他在片中雖只特別演出受騙賭徒顧天之一角，但因糾纏於親情與現實，甚至大膽跳樓，網路有不少特別的關注討論。