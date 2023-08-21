情人節為戀情神助攻 中市星級飯店祭必勝約會方案

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另裕元花園酒店與日本皇室級資生堂極上御藏系列，聯手打造七夕情人住房專案，奢寵您與另一半的每一刻。雙面採光豪華客房搭配豐盛自助式早餐，再贈皇室奢華保養旅行組(內含潔膚皂、柔膚露、眼唇霜、防禦精華乳、珍珠光持妝乳)，專案優惠每晚5,200元起。
搶攻甜蜜商機，裕元花園酒店玫瑰烘焙坊七夕限定秒殺甜點「心動。莓之愛戀」，以愛心造型千層派象徵甜而不膩，層層堆疊的愛意，酥脆千層包裹著飽滿的香草卡士達內餡，搭配藍莓酸甜果實妝點，每日限量販售。
日月千禧極炙牛排館端出的七夕佳餚是採雙主菜搭配，滿足戀人一次品味海陸佳餚的渴望。其中海鮮主菜「加拿大波士頓活龍蝦」重達600g，嚴選來自加拿大的新鮮龍蝦，洗淨後先香煎、用白酒熗後鋪灑上義大利米型麵。不過度烹調，單純以義大利香草提味，襯托出鮮嫩彈舌的肉質，米型麵飽吸蝦頭湯汁，別有一番風味。排餐主菜則推出香煎時令鮮魚、西班牙頂級橡實伊比利豬里肌、美國極佳級菲力牛排、美國極佳級肋眼牛排、A5日本宮崎和牛沙朗五選一，以人氣美饌征服味蕾。
雙人套餐還包括開胃小品「納什維爾酥炸生蠔」，將生蠔炸得外酥內嫩，完美保留蠔肉的原汁原味，且襯上酸模、BBQ醬、醋珍珠緩和炸物的油膩、昇華風味。還有前菜「檸汁生醃蝦」、湯品「南非鮑魚黃金雞湯」和熱前菜「菲利普藍泳蟹」等，山珍海味全一次品嚐，滿足戀人的味蕾。另甜點「心心相印」莓果慕斯蛋糕，特製「愛心時鐘」造型，指針指向5點20分，替節日增溫，匠心別具。
福華飯店巷覓舍祭出「晚餐吃什哞」優惠大放送，即日起至8月底，無論你是在地老饕，還是師生族群，單點牛排系列都能享「免費升等」成套餐，再加碼8折優惠。另憑學生或教師證消費指定款「8盎司肋眼牛排」，可享不限次數同品項「第二份半價」好康。單點牛排系列品項涵蓋「美國特級肋眼牛排32盎司」、「菲力牛排」、「美國特級肋眼牛排」等，極品美饌美味絕對經得起饕客品鑑，養刁每張「肉控族」的嘴！