威力彩頭獎今晚衝3.2億！4星座財運超旺　巨蟹「找異性朋友」必中

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穀神星入天秤座，讓天秤績效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會。工作運大開，若你想要轉職，運勢也會不賴，想要轉職的朋友可以儘快尋找，想買彩卷的人，可以尋找工作夥伴來購買，說不定會中大獎。
巨蟹座：發揮魅力，動感迷人
巨蟹座，顯示你在鬼月特別迷人，你的外在特別吸引人。鬼月桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富，並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關，另外要買彩卷可尋找異性來幫忙，說不定異性朋友能讓你手氣大開。
摩羯座：偏財大旺，快速進財
鬼門開後，冥王星加速移入魔羯座的本命宮，顯示摩羯座有財運噴發快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高。但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。
雙子座：土地增值，偏財桃花
鬼月想要投資房地產的人，千萬不要害怕鬼月習俗，如果可以趁著鬼月來臨，說不定能議論到很划算的房子。假如你有一些多餘的資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子。
另外，外出宮很好，顯示雙子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅，或在旅遊聖地購買彩卷都是不錯的選擇，鬼月財運噴發。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。