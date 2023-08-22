巷仔內／環境部首位部長爆冷門　四接環評、碳費徵收成首要挑戰

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其中最受矚目的就是新設立的「氣候變遷署」，外界關心的碳權交易、碳費子法將是該署首要課題。「碳權交易所」已於8月7日正式成立，《溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法》仍在加速修訂，預計最快11月底前預告，將明訂交易對象、手續費及其他遵行事項；未來碳費費率訂定，將經由碳費委員會討論，委員會設置要點草案預計在年底前推出。
「碳定價」是為排放二氧化碳訂出價格，透過經濟誘因加強企業減碳力道，常見的工具如碳稅、碳交易等，攸關企業淨零轉型路徑、涉及企業漂綠爭議，環境部將在明年上半年公布碳費的收取標準，也會成立溫室氣體管理基金，成為未來補助企業減碳投資的重要財源。
環保署目前政策方向將對年排碳2.5萬噸以上、共540家製造業課徵碳費，但費率遲未拍板，工總等企業公協會也數度表達不滿，認為專對排碳大戶收碳費並不公平，廣大的排碳戶也應一視同仁。
社會各界對於費率的訂定也有歧異，碳費費率訂得太高，會引爆產業界反彈，之前環保署曾傳出每公噸碳費徵價約新台幣300元，馬上引發工商業不滿，要政府參考日、韓、新加坡的開徵標準；訂得太低又會遭學者及環團抨擊「無感」、「沒效果」，之前傳出碳費費率為每噸新台幣100元，就被環團批評太低。而碳權交易所的成立，則被外界質疑企業會浮濫購買碳權「漂綠」。
環境部升格後，首當其衝就是碳定價爭議，除在產業界、環團間取得平衡，又要因應歐盟碳關稅（CBAM）機制；另外，為避免碳交易淪為企業購買贖罪券「漂綠」，環境部如何透過子法建立把關機制，以免企業透過購買碳權取代實質減量，也顯得格外重要。
另外，目前爭議最大的環評案為「四接東移」，台電計畫緊鄰協和電廠興建第四天然氣接收站，從燃油發電改燃氣減空污的改建計畫，因涉及在外木山海域「填海造陸」，爭議不斷，為減少衝擊，台電精簡用地規畫，從2018年最初計畫中，規劃填海造陸29.25公頃，對環境有重大衝擊，隔年2.0方案縮到18.6公頃。
2022年再推3.0、「東移方案」縮到14.5公頃，將填地面積縮小至14.5公頃，並向東移400公尺，強調會迴避電廠外側潛堤區珊瑚，但反對團體還是不買單，除了海洋環境保育團體多次抗議表達對海洋生態的憂心之外，基隆原住民也表示，海洋孕育許多生命，不允許將海洋填起，漁民也擔心，填海造陸恐會對當地漁獲量造成衝擊，環評初審會議也因環團杯葛、抗議，而數度流會。
但有多名學者疾呼支持協和四接，認為若阻擋協和「油轉氣」，將導致北部240萬瓩電力缺口，中南部被迫送電支援，反讓中火無煤時程延宕，加劇南北空污，更批勿用中部人的肺來反協和改建。
而近年來環評會議不夠公開、透明，限縮公民發言及參與權利，也引發不少衝突，有環團抱怨，在環保署長張子敬任內，不只拒絕民眾在環評會議上現場直播和錄影錄音，要求發言3分鐘後必須離開會場，剝奪公民參與權利，近期四接環評事件，更是變本加厲，連環保署大門出入口也管制為一進一出，甚至發生突然變更會議室接續審查並直播，要求旁聽民眾在別間會議室線上發言，管控公民團體的發言權，希望新任部長千萬不要像張子敬這般。
目前四接環評仍在初審階段，新任環委將由首任部長上任後再圈選，日前已啟動第15屆環委的專家學者遴選程序，該如何兼顧各方權益，在穩定供電、能源轉型和保護環境間取得平衡，以及強化社會對話，與環團多溝通，找到共識，也將成為環境部及新任環委首要面對挑戰。