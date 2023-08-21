消極處置性騷案！被害學生性平會投訴遭「校長施壓」 台大回應了
台大一名女學生指控宿舍輔導員長期對她性騷擾，但校內性平調查、申復卻認定性騷擾不成立，甚至傳出性平會主委，同時也是台大校長的陳文章，還致電給台大生的指導老師疑似施壓，讓被害人受到二次傷害，立法委員范雲幫發聲，今（21）日召開記者會痛訴台大校方很可能違《反性別平等教育法》，並提出四大訴求，對此，台大回應校長致電只是請導師關懷學生身心狀況。
記者林莞茜／綜合報導
范雲今偕4性騷擾被害人以及台大學生代表在記者會上，指控台大校方對性平案件消極處理，成為加害結構一環，校長陳文章甚至出面施壓，帶給被害人二度傷害。據了解，被害人Ａ學生為宿舍幹部，卻長期受到宿舍輔導員性騷擾，即便向校外申訴跟蹤騷擾成立，警察局也核發書面告誡，但校內性平調查、申復卻都判定性騷擾不成立，甚至台大性平會主委、校長陳文章，還致電其指導教授聲稱「事情鬧大對老師也不好」，直呼「根本是假關心名義，行打壓之實」，讓他身心二度受創，還須接受治療。
針對該行為，范雲認台大校方很可能違反《反性別平等教育法》22條的保密規定，另也因沒有提供保護措施、給予學生必要協助，同步違反同法第24條的沒有提供保護措施、給予學生必要協助。因此，范雲與受害學生、台大教師及台大學生自治組織幹部、性別平等教育協會共同提出四大訴求，包括台大不該違法，侵害受害學生權益：台大不該藐視性平專業，縱容性騷文化；台大不該成為加害一環，教評會不應師師相護、縱容狼師；教育部針對台大違法情事，應立即開罰。
對此指控，台大回應表示，性平會長期向師生宣導並呼籲校園性平案件無追訴期，無論現在或過去曾受性與性別侵害的當事人，或是曾聽聞相關情事，都請聯繫性平會，讓學校相關單位有機會介入協助。
而范雲提出的訴求，台大也稱均會做為日後檢討精進性平案作業的參考，倘若涉及法規制度抑或認為現行教師法對性平案件教師懲處過輕，本校亦會協助轉達有關單位作為未來修法的參考。