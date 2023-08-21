《中國好聲音》電視台浙江衛視6大爭議！高以翔猝死最震撼
李玟自認「命都不要」，隱忍乳癌與腳傷錄製《中國好聲音》，卻因抗議賽制不公，在總決賽遭設計穿7吋高跟鞋站著表演，導致李玟體力不支慘摔，她血淚控訴被侮辱的音檔瘋傳，播出《中國好聲音》的浙江衛視也成為箭靶，此電視台宣傳與搶收視的手法一直飽受爭議，過去還發生釋小龍助理溺斃、高以翔猝死等事件，引起群情激憤。
記者羅凌筠/綜合報導
釋小龍參加浙江衛視2013年的競技節目《中國星跳躍》，當時他在5米台接受訓練，跳水教練、救生員、水下攝影師都在釋小龍這邊，沒人注意到他的18歲助理彭佳璿在3米台試跳，等到釋小龍發現助理溺水想衝下去救人時，遭到工作人員阻攔，彭佳璿送醫搶救4小時不治，釋小龍守在急診室外，聽聞噩耗即刻崩潰。
35歲高以翔2019年錄製高強度真人秀《追我吧》，這是一檔都市夜景追跑競技節目，高以翔在11月冬天、深夜1點錄影，奔跑時突然減速倒地，在暈倒前一刻求救：「我不行了！」現場進行15分鐘CPR後緊急將高以翔送醫，但是他抵達醫院時已經瞳孔放大，醫生搶救2小時後，最終宣布高以翔心因性猝死。
類似的案例還有張杰錄製《王牌對王牌》，被迫與金氏世界紀錄保持人比賽玻璃管吹桌球，張杰缺氧昏厥，臉部撞上板凳擦傷；趙麗穎擔任《奔跑吧兄弟》嘉賓，在泳池浮板卡位賽的環節，被一把推下泳池，不會游泳的趙麗穎使勁掙扎，差點溺水；張新成參加《我們的客棧》挑戰比腕力，竟造成手臂骨折，當場送醫打石膏。