周華健遭爆退出《中國好聲音》！突然消失在導師名單　經紀人發聲

《中國好聲音》電視台浙江衛視6大爭議！高以翔猝死最震撼

▲李玟（左）與王澤鵬（右）錄製浙江衛視節目《中國好聲音》比賽，遭幕後團隊侮辱。（圖／翻攝自《中國好聲音》微博）
▲李玟（左）與王澤鵬（右）錄製浙江衛視節目《中國好聲音》比賽，遭幕後團隊侮辱。（圖／翻攝自《中國好聲音》微博）

記者羅凌筠/綜合報導

李玟自認「命都不要」，隱忍乳癌與腳傷錄製《中國好聲音》，卻因抗議賽制不公，在總決賽遭設計穿7吋高跟鞋站著表演，導致李玟體力不支慘摔，她血淚控訴被侮辱的音檔瘋傳，播出《中國好聲音》的浙江衛視也成為箭靶，此電視台宣傳與搶收視的手法一直飽受爭議，過去還發生釋小龍助理溺斃、高以翔猝死等事件，引起群情激憤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼釋小龍隱婚生女，近年較少作品推出，但經常更新社群媒體，分享生活。（圖／翻攝自釋小龍微博）
▲釋小龍眼見助理溺斃，造成心理打擊。（圖／翻攝自釋小龍微博）
釋小龍參加浙江衛視2013年的競技節目《中國星跳躍》，當時他在5米台接受訓練，跳水教練、救生員、水下攝影師都在釋小龍這邊，沒人注意到他的18歲助理彭佳璿在3米台試跳，等到釋小龍發現助理溺水想衝下去救人時，遭到工作人員阻攔，彭佳璿送醫搶救4小時不治，釋小龍守在急診室外，聽聞噩耗即刻崩潰。

▲高以翔生前遺作紀念影片曝光。（圖／新浪娛樂微博）
▲高以翔錄競技真人秀猝死。（圖／新浪娛樂微博）
35歲高以翔2019年錄製高強度真人秀《追我吧》，這是一檔都市夜景追跑競技節目，高以翔在11月冬天、深夜1點錄影，奔跑時突然減速倒地，在暈倒前一刻求救：「我不行了！」現場進行15分鐘CPR後緊急將高以翔送醫，但是他抵達醫院時已經瞳孔放大，醫生搶救2小時後，最終宣布高以翔心因性猝死。

▲張新成不怕和好友喜歡上同一個人。（圖／中視）
▲張新成比腕力竟造成手臂骨折。（圖／中視）
類似的案例還有張杰錄製《王牌對王牌》，被迫與金氏世界紀錄保持人比賽玻璃管吹桌球，張杰缺氧昏厥，臉部撞上板凳擦傷；趙麗穎擔任《奔跑吧兄弟》嘉賓，在泳池浮板卡位賽的環節，被一把推下泳池，不會游泳的趙麗穎使勁掙扎，差點溺水；張新成參加《我們的客棧》挑戰比腕力，竟造成手臂骨折，當場送醫打石膏。

梁靜茹學員不忍了！曝李玟腿傷被催快點　要楊燦：別為舞台不要命

浙江廣電稱「李玟值得銘記」！甄妮痛批《好聲音》：道歉太遲了

李玟遭《中國好聲音》導演侮辱！富三代柳驪靠山硬　竟有英國城堡

李玟生前控《好聲音》黑箱　韓紅力挺心疼發聲：期待上級調查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀