柬埔寨海外詐騙案遭監察院糾正　外交部澄清具體作為：虛心檢討

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至於111年3月網紅Bump拍攝國人在海外遭囚脫困影片、另4月間國人遭騙赴緬甸及柬埔寨等地的類似求助事件開始陸續增加，外交部除多次主動召開會議因應外，另積極配合政府成立的跨部會合作機制，採取具體作為如下：
一、責成駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）於111年5月成立「柬埔寨緊急救援小組」，而駐緬甸代表處及駐泰國代表處也相繼於同年8月成立「緊急救援專案小組」，專案成員納入外交部、法務部、內政部移民署與警政署等派駐當地人員，加強與當地國警政、司法機關及相關NGO團體聯繫合作，設法掌握資訊，以及時營救受困國人。
二、外交部於111年6月召開「加強防範及因應國人遭誘騙赴東南亞落入詐騙陷阱跨部會會議」，邀集教育部、勞動部、僑務委員會、內政部警政署、移民署、法務部調查局、交通部觀光局、民航局等相關單位研商，決議就「營救協助」、「提醒宣導」、「防制遏止」三大面向著手，各相關部門除全力營救受困國人返國外，也規劃以具體防範作為，避免事態擴大。
三、行政院於同年8月8日及8月17日二度召開「國人受騙至海外從事犯罪工作涉及人口販運之因應作為」研商會議，決議由內政部警政署主政，而外交部也加入警政署成立的「跨境平台小組」，定期將相關駐外館處彙整的最新協處情形通報警政署。
四、外交部於同年10月召開「因應國人遭人蛇集團跨區轉移或丟包」跨部會會議，研商因應柬埔寨政府大舉掃蕩境內不法集團，詐騙業者將國人販賣、轉移至金三角、寮國及緬甸等地區之因應作為。
此外，為有效協助海外受困國人，在行政院召開的跨部會會議中，決議由內政部編列專款支應相關營救費用。因此，迄今涉及海外求職詐騙國人的救援經費主要由內政部專款支應，並依據內政部擬定的救助計畫審核撥款；而在實際營救作業上倘有不足，駐外館處再依「旅外國人急難救助實施要點」予以協助，運用專款已成功營救甚多國人脫困返國，故監察院指稱「使用率低且緩不濟急」的說法，應是誤解。
外交部強調，國人求助案件的通報資訊是否充分、當事人及其家屬意願、受困國家國情與法規、政情變化等因素，均將高度影響當事人脫困難易及營救程序，外交部及駐外館處一向兢兢業業辦理國人急難救助工作，即使資訊不足、營救困難，甚至幫派介入等，駐外同仁仍設法透過各種平台與當事人聯繫，絶不致怠慢、輕忽或消極處理。
外交部說，會對監察院所提報告內容會虛心檢討，與相關部會進一步研商精進的對策與作法；同時持續並擴大宣導防制工作，致力從源頭阻絕國人遭詐騙受困海外案件再次發生。