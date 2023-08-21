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賴清德赴火神爺廟參香　致詞感謝藍營前議長陳錦祥

▲賴清德在國民黨前議長暨火聖廟主委陳錦祥陪同下參香。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德在國民黨前議長暨火聖廟主委陳錦祥陪同下參香。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（21）日上午前往全台唯一火神爺廟「火聖廟」參香祈福，致詞時感謝國民黨前議長暨火聖廟主委陳錦祥，火聖廟除保佑地方平安外，更成為公益的化身，最後也提及民進黨所推動的「民主大聯盟」，期盼國會過半，形成穩定力量推動國家進步，更強調要打擊黑金槍毒詐，持續打造安和樂利的社會。

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賴清德今日在國民黨前議長暨火聖廟主委陳錦祥、立委參選人王閔生、苗博雅，台北市黨部主委張茂楠與黨公職，以及多位在地里長陪同下前往參香。

賴清德致詞表示，火是人類文明重要的起源，因為有火人類才有辦法禦寒、抵禦猛禽與野獸的侵襲。因此，今天非常開心可以參拜火德星君，除了祈求風調雨順國泰民安，台灣可以繁榮發展外，也希望可以減少台灣社會祝融之災，並保佑消防人員出入火場，救災工作一切順利平安。

賴清德指出，過去總統蔡英文非常重視消防人員權益，在今年5月，立法院三讀通過《消防設備人員法》，這是各界團體期盼24年的法案。除此之外也三讀通過「消防法部分條文修正草案」，這也是《消防法》37年來最大的修正。去年5月，行政院更投入超過12億元的經費，汰換車齡超過20年的消防車；也投入19億餘元，補助168輛各式救災車輛。

賴清德說，他也要藉著這個機會向主委陳錦祥以及其他主委表示敬意，在陳錦祥與大家的努力下，火聖廟除了保佑地方平安外，更成為公益的化身，無論是提供莘莘學子獎學金的補助或是地方上有任何需要，火聖廟都能提供協助，保佑地方繁榮發展。

最後賴清德表示，期盼推動國家希望工程，將台灣打造成民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，希望立法院有足夠力量，讓民進黨所推動的「民主大聯盟」參選人得到支持，讓國會過半，形成穩定力量推動國家進步，持續打造安和樂利的社會，特別是要打擊黑金槍毒詐，讓年輕人看見希望、壯年人實現理想、老年人得到幸福、弱勢者得到照顧。

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