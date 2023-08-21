慘了？市場傳三度調降財測 台積電急重訊澄清：維持法說會之展望
台積電利空不斷，之前傳出市場成熟製程殺價搶單，將與集團轉投資的世界先進，調降8吋晶圓代工報價，最大降幅達3成，現在又有消息傳出，即便有AI訂單也難力挽狂瀾，法人圈傳出台積電可能三度降調財測。為此，台積電今（21）日盤中發出重訊說明，表示此訊息純屬市場臆測，公司仍維持7月20日法說會對外公布之業務展望。
記者許家禎／台北報導
由於受到終端消費需求疲弱，台積電上個月7月20日法說會上二度調降今年財測目標，將全年營收目標（美元）預估值由年減1%到6%，調降至10%。而近期市場利空不斷，傳出成熟製程競爭激烈，台積電跟轉投資世界先進，將陸續調降晶圓代工報價，調降幅度介於10%到30%。
雖然輝達訂單滿手，台積電AI相關的CoWoS產能大缺貨、供不應求，但AI訂單短期仍補不了其他製程的「洞」，因此法人圈傳出台積電可能三度降調財測，從年減10%變成年減12%。
針對媒體報導台積電傳將三度調降財測，台積電一向不予評論市場傳言，今日盤中特地發出重訊說明，表示此訊息純屬市場臆測，公司仍維持7月20日法說會對外公布之業務展望。台積電今日股價開高走低，早盤一度漲5元，來到544元，但盤中翻黑，午盤跌5元，來到534元附近，跌幅0.7%。
即便有專家認為，價格方面台積電一向不輕易調整，因此調降消息有待觀察，不過各家電子大廠釋出展望，都是將走出谷底時間從今年底調整到明年第一季甚至第二季，也能由此看出端倪。
不過，也不是所有法人都看衰台積電，仍有外資看好台積電在AI領域的表現，認為新領域才剛發展、產能不足使其供不應求讓第三季旺季不旺、表現「可能沒那麼亮眼」，但大多預估2024年起，台積電將因為AI需求而逐漸爆發成長動能。