台鋼集團TSG帆船賽報名至八月底 專屬認證課程可參與正式賽事
「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」將於10月28日至29日舉辦，報名啟動後在高雄掀起了一波海洋及水上運動的風潮。不僅市長陳其邁上課取得國際帆船證照，也有不少市府同仁組隊取得證照。今年主辦單位TSL台灣帆船聯盟還特別規劃了專屬的參賽方案，只要通過認證課程，就可以報名帆船練習及分配團隊的機制。
記者陳美嘉／高雄報導
主辦單位TSL台灣帆船聯盟表示，今年「2023TSL台鋼集團TSG帆船賽」仍然保持國際帆船賽的標準比賽規格，所有參賽選手必須取得ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證。為了讓帆船運動與民眾更親近，TSL聯盟與樂活海洋學院共同特別規劃了專屬的參賽方案，讓不論是個人以及企業團體在取得認證後，就有機會參賽。
TSL台灣帆船聯盟表示，如果是個人參賽，上完課之後加入樂活家族，就有機會可以報名參加樂活帆船隊，參加TSL的集訓及比賽。而企業團體參加後，如果有擁有符合規定的船隻，上完課之後，主辦單位會協助組隊練習，投入正式比賽。
ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證，基礎課程內容包括了，航行術語、帆船各個部件與功能、控舵能力、基本整風帆知識與技能、帆船航向操縱等，年滿15歲以上民眾及企業團體可報名參加，專案課程官網，樂活海洋學院。
「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」比賽報名日期至8月31日截止，9月15日前審核完成通知參賽隊伍，詳細報名辦法請上報名官方網站。