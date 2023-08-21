全台最高水準猜歌大賽！全民Party用户直通「猜歌王」決賽現場
由吳宗憲、陳漢典、LuLu共同主持的節目《綜藝大熱門》十週年企劃全民「猜歌王」已盛大開播，這號稱是全台最大規模的猜歌大賽祭出多項精彩亮點，不僅有全台灣線上線下猜歌高手齊聚、全民Party選手更能直通決賽現場，挑戰成為最強猜歌王。
記者陳美嘉／高雄報導
為打造全台灣最高水準的猜歌大賽，節目組耗時一個月，走遍了北、中、南、東四地，只為挖掘最高水準的民間猜歌王。這也是有史以來《綜藝大熱門》在「猜歌王」單元進行的最大規模的一次海選。另外，除了線下海選，特別企劃與年輕人都在玩的一款APP「全民Party」進行聯名合作，全民Party不但為最終的冠軍獎金加碼2萬台幣，還在全民Party開啟了獨家線上海選通道，選出三位直接到「猜歌王」決賽現場，與來自北、中、南三地的其他猜歌高手一起，角逐「最強猜歌王」的稱號。
全民Party選出的三位選手都是APP內的真實猜歌用戶，他們是從數千人的線上海選通道中脫穎而出進入十六強後，憑藉綜合實力獲得了進入決賽現場錄製的名額。有趣的是，這三位選手身上還都有著一些特別的經歷。
叫CH的選手，之前就有著在大學音樂社團演出的經歷，是社團裡積極參加各種唱歌表演活動的活躍成員。獲得線上海選賽冠軍的選手白白，不僅連續兩年獲得了全民Party年度主持人的榮譽，在猜歌功能推出之前，就在全民Party的歌房內組織過無數次猜歌遊戲，是資深的猜歌遊戲主持人，所以被歌房裡的朋友們戲稱為「Party吳宗憲」，完全算得上是猜歌遊戲的忠實愛好者。而另一位選手李哭，除了是線上海選賽的季軍外，也是此次三人中唯一的女生。而在8月18日播出的決賽第一場中，白白已經率先進入最後的冠軍角逐。
目前海選內容和決賽上半場已播出完畢，精彩內容仍然在持續放送中，8月25日晚間九點將播出《綜藝大熱門》十週年特別企劃「猜歌王」冠軍賽，邀請民眾一起見證誰將在這場全台最高水準的猜歌盛會中贏得「最強猜歌王」的稱號。