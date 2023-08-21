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共軍演習威嚇台灣！學者：不滿賴清德《彭博》專訪談和平四大支柱

▲蘇紫雲認為，中共軍演與賴清德出訪無關。（圖／賴清德臉書）
▲蘇紫雲認為，中共軍演與賴清德出訪無關。（圖／賴清德臉書）

記者林怡昕／台北報導

中共解放軍日前宣布在台海周邊進行海空聯合演訓，外界解讀是劍指副總統賴清德過境美國。不過，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（21）日受訪時認為，這與賴清德出訪無關，主要是針對「美日韓大衛營峰會」中，三國元首強調台海安全重要性有關；國家政策研究基金會副研究員揭仲也認為，與賴出訪並無直接關聯，反而是與賴清德接受《彭博社》專訪內容有關。

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賴清德日前訪問巴拉圭並過境美國，於18上午返台，不過中共隔天隨即宣布在台海周邊實行聯合軍演，當天更派出42架次共機出海。對此，蘇紫雲接受《NOWnews今日新聞》採訪時回應，這次軍演與賴清德出訪無關，「主要是針對大衛營美日韓峰會，只是拿賴清德出訪當藉口」。

針對本次軍演似乎相較過往有些「低調」，蘇紫雲分析，從去年8月到今年8月19日，中共有4次比較正式的軍演，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，或今年4月總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫見面，不只圍台還火力四射，不過，今年1月9日和日前的軍演，是屬於「針對國際事件」為主的類型，1月9日針對美國國防授權法，日前的軍演，則是針對美日韓峰會所進行的軍事示威，規模相對就會較小。

蘇紫雲也從另一層次分析，中國軍演都有多重目的，七分政治三分軍事，除了外交上的表態，也可以是就是內部不滿外部化，中國近日經濟狀況，不論是房地產、股匯市、進出口嚴重衰退，再加上河北大規模水災救災不力，青年失業率高漲等問題，中共可能藉由外部軍演，轉移內部壓力，「對於賴清德副總統，或所謂台獨只是一個藉口而已」。

揭仲則認為，這次軍演是與賴清德接受《彭博社》專訪有關，中國方不滿其在專訪中，拋出「和平繁榮四大支柱」等言論，19日更在官媒《新華社》發表評論文章，痛批賴「處心積慮編造台獨欺世讕言，不念台灣民眾利益福祉」，揭仲指出，《新華社》的文章，就是中共解放軍軍演的原因

揭仲也說，賴清德過境美國一事，華府先前一定有跟中國說明，且華府的執行也沒有讓中共覺得意外，中國最近確實想要與華府有所往來，鋪陳兩國領袖在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面，「雙方雖然感覺上劍拔弩張，但是確實有意願緩和雙方關係」。

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