共軍演習威嚇台灣！學者：不滿賴清德《彭博》專訪談和平四大支柱

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針對本次軍演似乎相較過往有些「低調」，蘇紫雲分析，從去年8月到今年8月19日，中共有4次比較正式的軍演，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，或今年4月總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫見面，不只圍台還火力四射，不過，今年1月9日和日前的軍演，是屬於「針對國際事件」為主的類型，1月9日針對美國國防授權法，日前的軍演，則是針對美日韓峰會所進行的軍事示威，規模相對就會較小。
蘇紫雲也從另一層次分析，中國軍演都有多重目的，七分政治三分軍事，除了外交上的表態，也可以是就是內部不滿外部化，中國近日經濟狀況，不論是房地產、股匯市、進出口嚴重衰退，再加上河北大規模水災救災不力，青年失業率高漲等問題，中共可能藉由外部軍演，轉移內部壓力，「對於賴清德副總統，或所謂台獨只是一個藉口而已」。
揭仲則認為，這次軍演是與賴清德接受《彭博社》專訪有關，中國方不滿其在專訪中，拋出「和平繁榮四大支柱」等言論，19日更在官媒《新華社》發表評論文章，痛批賴「處心積慮編造台獨欺世讕言，不念台灣民眾利益福祉」，揭仲指出，《新華社》的文章，就是中共解放軍軍演的原因
揭仲也說，賴清德過境美國一事，華府先前一定有跟中國說明，且華府的執行也沒有讓中共覺得意外，中國最近確實想要與華府有所往來，鋪陳兩國領袖在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面，「雙方雖然感覺上劍拔弩張，但是確實有意願緩和雙方關係」。