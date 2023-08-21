中市府陽光公廁改善僅3成　議員：淪為口號

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陳俞融說，審計處報告指出，市府推動台中美樂地計畫，營造潔淨公廁及共融公園，惟女性廁間比率偏低，建設局自 108 年度起推動美樂地計畫，以營造友善潔淨公園公廁、安全兒童遊戲場及無障礙環境為 3 大目標，並以「陽光公廁」及「共融公園」為 2 大重點工作。但建設局截至 111 年底權管已開闢公園 411 座、綠地 387 座、兒童遊樂場 209 座、廣場 30 座，合計 1,037座。經查公園管理情形，部分有公廁的公園，公廁比例未達男性及女性廁間 1：4 比例之陽光公廁通用設計原則，並請市府檢討改善。
陳俞融表示，依照市府「台中美樂地計畫陽光公廁執行手冊」規定，具集中時間使用性質之新建廁所，其數量應符合每設置1男性廁間須同時設置5間以上女性廁間之比例；不具集中時間使用性質之新建廁所，應符合每設置1男性廁間須同時設置4間以上女性廁間之比例。
但若依這個標準來看，目前164座有公廁的公園，符合此比例的共52座公園，僅約3成改善，代表很多現有公廁都不符合，市府不該只是針對新公廁，現有公廁更應成為改善的對象，才不會讓陽光公廁淪為口號。
陳俞融說，既然盧市長力推陽光公廁，那就不應有新舊建築大小眼之分，除了新公廁男女廁間比例改善之外，廣大的既有公園公廁也應該要積極改善，否則許多公園公廁現況，不但男女廁間比例差異仍大，公廁環境髒亂、通風及照明不佳等問題也仍待改善，根本無法讓市民感受市府陽光公廁政策帶來的守護與溫暖。
建設局長陳大田指出，台中市推動台中美樂地計畫「陽光公廁」是率全國風氣之先，將男女廁間比由1:3提昇到1:4，目前改善或新建的達標公廁數已達82處，預計年底可再完成12處，部分人潮較多的場域如清水區鰲峰山停車場公園、太平區馬卡龍公園及十全公園等，男女廁間比甚至達到1:5的比例，且廁間坐蹲比也提至3:2，總計投入9億8千餘萬元，未來會持續再提昇公園如廁品質，並檢討增加無障礙廁所、親子廁所、性別友善廁所等，以符合多元使用需求。