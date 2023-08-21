周華健遭爆退出《中國好聲音》！突然消失在導師名單　經紀人發聲

楊培安心疼李玟！「開第1槍」檢舉《中國好聲音》　怒報廣電總局

▲楊培安（右）向廣電總局發送申訴信，控訴《中國好聲音》節目組霸凌李玟。（圖／翻攝自微博）
▲楊培安（右）向廣電總局發送申訴信，控訴《中國好聲音》節目組霸凌李玟。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡/綜合報導

天后李玟（Coco）上個月驟然離世，她過去曾擔任大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》的導師，日前卻爆出她控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔，引發兩岸網友熱議，也陸續引來藝人出面聲援，對此，台灣歌手楊培安決定先開第一槍，向廣電總局發送申訴信，並呼籲網友一起投訴節目組，希望能還給李玟公道。 

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▲李玟控訴《中國好聲音》節目組的音檔流出後，楊培安不斷痛批節目組的霸凌行為。（圖／翻攝自《中國好聲音》微博）
▲李玟控訴《中國好聲音》節目組的音檔流出後，楊培安不斷痛批節目組的霸凌行為。（圖／翻攝自《中國好聲音》微博）
楊培安在李玟離世之後，多次在微博發文哀悼，在日前李玟控訴《中國好聲音》節目組的音檔流出後，楊培安更是不斷痛批節目組的霸凌行為，「一位國際級的華人巨星，只是因為敬業、堅持公平公正，居然也有人敢對她職場霸凌」。   

針對《中國好聲音》節目組霸凌李玟一事，楊培安向廣電總局發送申訴信，並號招網友透過郵件或電話一同檢舉節目組，希望能為李玟討回公道。不少網友擔心楊培安遭到報復，對此楊培安坦言，自己已經52歲，且患有身心疾患，「最糟的情況，我不會沒想到」，但他踏入演藝圈17年間，曾被迫和現實妥協，「每妥協一次，我就越憎恨自己、討厭自己，即便在旁人眼中，這可能會讓我『名利雙收』」，因此現在只想活在當下、無愧於己。 

▲針對《中國好聲音》節目組霸凌李玟一事，楊培安向廣電總局發送申訴信，並號招網友透過郵件或電話一同檢舉節目組。（圖／翻攝自楊培安微博）
▲針對《中國好聲音》節目組霸凌李玟一事，楊培安向廣電總局發送申訴信，並號招網友透過郵件或電話一同檢舉節目組。（圖／翻攝自楊培安微博）
貼文曝光後，引來許多網友留言力挺，「這是正義之言」、「你真的好勇好勇，特別敬佩」、「有良知的中國人都不會坐視不管」、「同是歌手，更理解歌手處境」、「感謝楊培安老師所做的一切，正義永遠不遲到」。不過，也有網友對於中國官方處理態度感到不樂觀，認為有可能投訴失敗。 

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