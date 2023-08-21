達美樂「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜披薩！外帶半價 被必勝客帶壞
披薩界真的被必勝客帶壞了！達美樂與客委會合作，首度推出台灣在地口味系列披薩，一次大啖「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，以台灣在地食材為主打，包括產自南投的嫩鮮豬肉，搭配雲林大埤鄉益昇行古法天然發酵的梅干菜及雲林豆干，大玩中西合併。還祭出外帶半價優惠；只要用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂新口味「客家風味披薩」真的來了！實現 2023 台灣美食展上的創意，達美樂與客委會合作，正式開賣「台灣在地披薩」系列，研發「客家小炒披薩」與「梅干扣肉披薩」，還直接打造雙拼口味的「客家雙喜披薩」，兩種願望一次滿足。
客家小炒是台灣人都不陌生的熱炒必點菜色，達美樂「客家小炒披薩」選用紮實有嚼勁的雲林豆干，南投嫩鮮豬肉處理略帶焦香感後搭配，再加上清脆爽口的芹菜與紅椒提味，超下飯的必吃台味和餅皮融為一體。
「梅干扣肉披薩」則選用南投南崗香里食品生產的活力豬，把柔軟多汁的去皮五花肉整片放上披薩，搭配來自雲林大埤鄉益昇行的梅干菜，主打天然發酵的傳統醃製法，一層芥菜、一層粗鹽守住古法釀造，風味鮮明獨特。
適逢達美樂「天天半價」優惠活動，即日起「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。
而必勝客現在全門市也有超有料快閃，即日起至8月25日平日外帶，6種口味「13吋大披薩199元」優惠，還加碼免費升級薄脆餅皮。提醒大家，大家披薩口味及餅皮限定，黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦，恕不得更換；不提供其他餡料加料。