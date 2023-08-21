男童「異位性皮膚炎」害情緒失控、難入眠！ 醫師告訴你怎麼舒緩

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異位性皮膚炎與遺傳有關 恐造成免疫功能失調呂孟哲指出，異位性皮膚炎是嬰幼兒最常見的皮膚疾患之一，最早有可能在2至6個月大時發生，約占小兒人口總數的10%左右。是一種與遺傳有關的過敏性體質，可從其家族史發現，通常會與氣喘、過敏性鼻炎、花粉症或過敏性皮疹等過敏症狀有關。
值得注意的是，搔癢難耐是異位性皮膚炎最明顯的症狀，幼童的皮膚較脆弱且敏感，常因水泡抓破、磨破後產生糜爛、滲液結痂之情況，長期下來易引發皮膚損傷、脫皮及苔蘚化等病灶，嚴重的話，將導致皮膚功能的失常、局部免疫功能失調，或常見續發性病毒、細菌、黴菌的皮膚感染。
降溫通風、保持乾燥 以類固醇藥膏及抗組織胺治療當發作時，呂孟哲表示，可先從降溫、通風開始，並利用其他事物轉移注意力以免抓傷，平常在照護上，盡量避免悶熱、流汗，保持乾燥、通風與涼爽的環境對抑制發作有相當幫助，但皮膚也得注意保濕，過於乾燥的皮膚在接觸過敏原或病菌後，發炎情況將更惡化；在使用藥物的部分，目前大多以類固醇藥膏及抗組織胺為主要治療對策，但家長們會關心長期用藥對幼童造成的後遺症，像是過多的類固醇暴露，對肝、腎等器官的負擔，或是影響生長發育，變胖、長不高、皮膚萎縮變薄等。
生物製劑新選擇 準確抑制發炎反應呂孟哲指出，除上述藥物外，也可考慮生物製劑，在不傷及其他免疫系統的情況下，準確抑制發炎反應，是目前療效良好且副作用較低的選擇。像是開頭分享的男童案例，全身超過六成的皮膚紅腫、脫屑，在使用生物製劑後，症狀已大幅改善，只剩下不到一成的患處，搔癢感驟減後在輔以確切的皮膚照護，目前已恢復正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58929
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