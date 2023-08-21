百家爭鳴　首屆「台中鍋烤節」10大店家揭曉

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盧秀燕表示，台中人可以說一年365天、一天24小時都在吃火鍋燒烤。台中市火鍋及燒烤店家興盛，光台中市就達約1000家店，為振興經濟、促進台中市消費及餐飲業者能見度，市府第一次嘗試舉辦「台中鍋烤節」，投票數不但短短一個月內達442萬，作為投票使用的APP「台中通暨台中購物節」下載人數更一舉突破195萬人，成為全國最火的政府APP之一，她也當場承諾「明年一定再辦」。
盧秀燕提到，活動期間不僅店家加碼優惠拉票，民眾也天天投票拚中獎，成功帶動業績成長三成、更有甚者高達8成！這次活動更抽出300組萬元抵用券，「你吃鍋烤、市府付錢」，讓民眾免費享受萬元鍋烤，不管春夏秋冬，來到台中就是開鍋、吃燒烤的季節。
盧秀燕今也同時抽出壓軸大獎「百萬汽車」，現場親自Call Out，恭喜從百萬組序號中脫穎而出的唯一幸運兒；「我中獎了嗎？」住在北區從事補教業的林先生接到電話那一刻不敢置信，興奮表示會將車輛送給家人使用；盧打趣道，歡迎林先生多多宣傳鍋烤節，開著新車帶家人一起吃鍋烤。
經發局表示，台中是「鍋烤之都」，今年創先在炎炎夏日逆向推出台中鍋烤節，台中市千家店近半數響應，並透過「台中通暨購物節APP」舉辦線上投票、行銷在地店家及專屬抵用券抽獎活動；無數遊客也以探訪店家為目的，結合景點規劃美食之旅，讓「台中鍋烤之都」實至名歸，不論是品牌或巷弄美食，將火鍋燒烤融合進台中人的生活。
經發局說，台中火鍋燒烤票選活動在店家與民眾熱情參與之下，百家爭鳴、各有所好，所有參與店家都是贏家！激烈競爭中，今也公布由442萬票選出的「十大火鍋燒烤店家」，其中4組冠軍店家分別為【火鍋品牌組-海底撈火鍋(中友店)】得票數28,211票、【火鍋巷弄美食組-清真恩德元餃子館】得票數26,550票、【燒烤品牌組-屋馬(崇德店)】得票數36,996票、【燒烤巷弄美食組-激旨燒き鳥】得票數79,834票。
數位局表示，首屆台中鍋烤節搭配「台中通」平台，截至8月17日止，台中通APP累積下載次數達195萬3,161次，註冊會員人數也達到119萬682人，首屆鍋烤節總票數也來到442萬9684張，顯示市府大型活動搭配台中通平台，方便市民朋友在慣用的手機上參與活動，除了不用額外建置平台，還可以藉由台中通了解活動資訊、享受店家優惠，更能參與鍋烤節店家投票，甚至幸運抽中鍋烤券，還能直接透過APP兌換消費。因此，台中通將持續結合市府大型活動，方便市民朋友參與，線上化節省紙張浪費，打造數位生活，不只便利更環保。