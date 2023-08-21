中華職棒／劉俊豪辱罵前女友母親被提告！富邦球團回應了
中華職棒富邦悍將內野手劉俊豪，日前在公眾IG帳號用摯友發限時動態辱罵三字經，並且還透過現任女友轉發，不但嘲笑蕭姓前女友母親，還公開雙方對話截圖等紀錄，引發當事人不滿，並於8月15日確認提告，富邦球團及其經紀公司也發表聲明，富邦球團表示，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」
記者吳政紘/綜合報導
劉俊豪三級棒球主要是在高雄市度過，出身在高雄市美濃區，還是前味全龍總教練「徐總」徐生明的愛將，曾任高苑工商隊長，大學就讀國立體大，主司內野二、游等位置，不過他曾在2020年、2021年參加中職季中選秀會都落選，一度要轉戰業餘球隊桃園航空城打球，卻因為蕭姓前女友母親跟前經紀人多方奔走，幫助他有機會跟統一獅、樂天桃猿富邦悍將等球隊測試，最後只有富邦願意給他機會加入，2021年9月以「自主培訓」選手加入富邦。
劉俊豪經紀公司表示，「感謝蕭女士及蕭小姐對劉俊豪多年的照顧與幫助，能夠實現打職棒的夢想，劉俊豪至今仍然心懷感激。日前劉俊豪因自己在球場表現不盡理想，心情低落下把蕭女士的關心解讀成騷擾，而在社群平台上出現情緒性用語，對蕭女士及蕭小姐造成傷害，劉俊豪深感抱歉與懊悔，除再次向蕭女士及蕭小姐致歉，也尊重對方後續處置方式。對於個人私領域事情處理失當，造成富邦悍將球團困擾，劉俊豪也鄭重向球團致歉，並坦然接受球團相關處份。劉俊豪對個人不成熟的行為造成紛擾，再次表達最深的歉意，也感謝各界關心與指教。」
富邦球團表示，「本次事件雖屬球員私領域事件，球團仍會依隊內規定辦理及要求球員應謹慎處理，並再次告誡球員身為公眾人物除追求場上表現外，平時更應謹言慎行。」