不只房市泡沫！玉山金點出中國4大危機　經濟進入平庸時代

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玉山金2023前6月淨手續費收入101.2億元，創歷年次高，其中財富管理淨手收44.4億元，年成長9.0%，資產管理規模（AuM）1億元以上顧客戶數及AuM均成長2成，並首創發行綠色結構型金融債券，持續將數位科技融入銀行本業，自主開發GRACE資產配置服務系統，協助理財專員掌握顧客動態投資組合的品質，並快速產製客製化資產配置建議書，提升顧客滿意度。
玉山信用卡淨手收33.8億元年成長13.0%，連4季雙位數成長，受惠海外旅遊簽帳大幅成長8成及信用卡繳納所得稅款，簽帳金額成長33.6%排名市場前三。
2023年台灣製造業及出口受全球終端需求減少影響，整體放款成長略減緩，玉山上半年放款餘額年成長4.8%，企業放款餘額年成長4.7%；總存款餘額年成長5.9%。玉山攜手企業進行低碳轉型，積極與企業做ESG議合並協助訂定目標，永續連結貸款(ESG linked loan)餘額年成長81.3%，整體永續授信餘額佔整體法金放款35.1%。在升息環境中，玉山展現良好的風險管理能力，第2季底逾期放款比率(NPL)為0.17%，備抵呆帳覆蓋率690.6%，維持優良資產品質。
在海外部分，玉山目前在10個國家地區擁有31個營運據點，上半年海外分子行獲利年成長122.8%，貢獻銀行33.2%獲利，海外分行獲利排名國銀第2。至於中國房市相繼爆雷，玉山曝險情況，黃男州表示，玉山對中國曝險占淨值比已從去年6月超過5成，已降至目前32%，陸資客層占比只有23%，雖然比全台銀行平均值24%高一些，主要是有中國子行，但這一年來已酌量在減少，已少了230億元左右，未來對中國會非常審慎穩健看待。
不過，玉山金總經理陳茂欽認為，中國經濟發展已進入平庸時代，在經歷快速成長後，沒有找到第二曲線或新成長引擎就會如此，如同當年蘇聯，很難再有亮麗表現，現在中國也面臨4大危機，不只房市泡沫化問題，還有債務問題，外貿不景氣、中美貿易科技對抗，這4大挑戰除外貿不景氣過去就已呈現負成長，其他都是前所未有，這種「複合式」變化，對中國來說挑戰滿大，如果中國債務危機沒處理好，就會變債務危機，債務危機沒處理好，就會變成金融危機。