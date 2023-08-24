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「四小天后」發展大不同！江美琪與蕭亞軒曾是同事　范范跌落神壇

▲蕭亞軒是「四小天后」之一，如今四人發展各不相同，與蕭亞軒同期的江美琪、范瑋琪近況曝光。（圖／台視提供）
▲蕭亞軒是「四小天后」之一，如今四人發展各不相同，與蕭亞軒同期的江美琪、范瑋琪近況曝光。（圖／台視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

有「摩登天后」美譽的蕭亞軒，一出道就引起關注，而其實同期出道的還有蔡依林、孫燕姿、梁靜茹、江美琪、范瑋琪等，其中「四小天后」蕭亞軒、蔡依林、孫燕姿、梁靜茹如今在樂壇發展各不相同，有人已經是國際天后，也有人低調過日子，僅偶爾露臉演出，與她們同期的江美琪曾與蕭亞軒是同門；范瑋琪則是從天后地位跌落神壇。

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與蕭亞軒並列為「四小天后」的有蔡依林、孫燕姿與梁靜茹，蔡依林以不斷革新的音樂風格而為人所知，作品包含的面向也非常廣泛，會以社會議題、思想等作為主題，她是一名歌手，也是詞曲作家，因為她百變的樣貌，因此有「亞洲流行天后」的美稱，如今只要蔡依林一推出新歌，一定會馬上成為流行風潮。

▲▼蔡依林穿網襪開唱，十分性感。（圖／翻攝自蔡依林微博）
▲蔡依林受封亞洲流行天后。（圖／翻攝自蔡依林微博）
孫燕姿是在2000年時以台語歌曲〈天黑黑〉走紅，隔年就拿下了金曲獎「最佳新人獎」殊榮，曾6度提名金曲獎「最佳國語女歌手」，在第16屆金曲獎上奪下歌后寶座。不過孫燕姿在2017年推出專輯《No.13作品－跳舞的梵谷》後，似乎就沒有再推出新專輯的計畫，原本預定要在2020年6月展開新一輪巡演，因為碰上疫情延宕，此後僅能在線上音樂會，或者是路人巧遇中，得知孫燕姿近況。

▲孫燕姿出道滿23年，發文吐心聲，罕揭婚姻狀況。（圖 ／孫燕姿臉書）
▲孫燕姿許久沒推出音樂作品。（圖 ／孫燕姿臉書）
梁靜茹有「情歌天后」、「療癒系天后」美譽，她於今年5月推出睽違4年的新專輯《麋鹿》，同時重啟延宕多年的「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，此系列演唱會因疫情延期，終於在今年順利舉辦，並由上海為首站起跑，梁靜茹相隔3年重返舞台，安可唱到最後一首歌〈完整的我〉，忍不住噴淚，現場氣氛催淚。

▲梁靜茹在上海舉辦「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（圖／超級圓頂提供）
▲梁靜茹日前上海舉辦「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會。（圖／超級圓頂提供）
江美琪當年以參加歌唱比賽出道，2001年時推出第4張專輯《想起》，其中歌曲〈親愛的你怎麼不在身邊〉奠定她溫暖系情歌天后的地位，甚至在大陸地區的點播率歷久不衰，之後發行的專輯也都有不錯的成績，當年專輯的銷量是除了同事蕭亞軒以外賣最好的歌手。近幾年江美琪將事業重心轉往大陸，去年加盟華納音樂，今年初時推出單曲〈想在你的懷裡躲雨〉。

▲江美琪推出單曲《想在你的懷裡躲雨》。（圖／華納音樂提供）
▲江美琪與蕭亞軒曾是同門，專輯的銷量是除了蕭亞軒以外賣最好的歌手。（圖／華納音樂提供）
范瑋琪曾有「溫暖天后」之稱，曲風琅琅上口，近幾年將重心轉往家庭，不過卻引起不少爭議，包含學歷事件，以及口罩事件，都使她的形象重創，好不容易在去年舉行了「恰如其分的自己私房音樂會」回歸樂壇，日前卻又因為老公陳建州捲入「#MeToo」事件中，讓原定9月在北流開唱的她，只能無奈選擇把演唱會取消，可以說是回歸之路一波三折。

▲范瑋琪將在9月8日台北流行音樂中心開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲范瑋琪因許多爭議，形象大跌。（圖／寬宏藝術提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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