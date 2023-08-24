「四小天后」發展大不同！江美琪與蕭亞軒曾是同事　范范跌落神壇

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孫燕姿是在2000年時以台語歌曲〈天黑黑〉走紅，隔年就拿下了金曲獎「最佳新人獎」殊榮，曾6度提名金曲獎「最佳國語女歌手」，在第16屆金曲獎上奪下歌后寶座。不過孫燕姿在2017年推出專輯《No.13作品－跳舞的梵谷》後，似乎就沒有再推出新專輯的計畫，原本預定要在2020年6月展開新一輪巡演，因為碰上疫情延宕，此後僅能在線上音樂會，或者是路人巧遇中，得知孫燕姿近況。
梁靜茹有「情歌天后」、「療癒系天后」美譽，她於今年5月推出睽違4年的新專輯《麋鹿》，同時重啟延宕多年的「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，此系列演唱會因疫情延期，終於在今年順利舉辦，並由上海為首站起跑，梁靜茹相隔3年重返舞台，安可唱到最後一首歌〈完整的我〉，忍不住噴淚，現場氣氛催淚。
江美琪當年以參加歌唱比賽出道，2001年時推出第4張專輯《想起》，其中歌曲〈親愛的你怎麼不在身邊〉奠定她溫暖系情歌天后的地位，甚至在大陸地區的點播率歷久不衰，之後發行的專輯也都有不錯的成績，當年專輯的銷量是除了同事蕭亞軒以外賣最好的歌手。近幾年江美琪將事業重心轉往大陸，去年加盟華納音樂，今年初時推出單曲〈想在你的懷裡躲雨〉。
范瑋琪曾有「溫暖天后」之稱，曲風琅琅上口，近幾年將重心轉往家庭，不過卻引起不少爭議，包含學歷事件，以及口罩事件，都使她的形象重創，好不容易在去年舉行了「恰如其分的自己私房音樂會」回歸樂壇，日前卻又因為老公陳建州捲入「#MeToo」事件中，讓原定9月在北流開唱的她，只能無奈選擇把演唱會取消，可以說是回歸之路一波三折。
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