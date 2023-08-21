爆民眾黨雲林黨部染黑多人有犯罪前科 邱顯智：黨部當堂口經營？
時代力量立委邱顯智今（21）日指出，民眾黨地方黨部染黑又出現新個案，民眾黨雲林縣黨部有多人涉嫌各項犯罪，從強盜、暴力討債、傷害、恐嚇危害安全等甚至還被判刑。對此，邱顯智有痛批，「這是把黨部當成黑道堂口在經營嗎？這是什麼新政治？」
記者邱新博／台北報導
邱顯智今於臉書表示，民眾黨地方黨部染黑，又出現新個案，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯，2022年，曾經代表民眾黨參選雲林縣議員，但他不是律師，卻擔任「唯權聯合法律事務所召集人」、「眾信法律事務所執行長」，旗下工作人員在臉書上招攬法律諮詢、律師業務等，涉嫌違反律師法129條「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。」
再者，王新堯在2007年，曾涉嫌強盜、暴力討債，當時警方指出，「王新堯以企業管理公司、代書事務所等名義，吸收許多青少年加入，除了持槍暴力討債外，今年起還在雲林縣各地持刀槍搶奪電子遊藝場、民宅賭場及一般民宅。 」、「此集團組織龐大、分工細密，每次犯案前都會先派人竊車、勘查作案地點，為逃避警方查緝，作案時，成員均以無線電聯繫，作案後即將贓車丟棄或燒毀。 」
邱顯智還說，除了王新堯之外，到目前為止，民眾黨雲林縣黨部已經有多人涉嫌各項犯罪：雲林縣議員陳乙辰：共同犯恐嚇危害安全罪，有期徒刑三個月；雲林縣黨部北港區主任李順晟：持鋁棒打人，共同犯傷害罪，有期徒刑五個月；雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉：因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。
邱顯智最後批評，「這是把黨部當成黑道堂口在經營嗎？」、並質疑這是什麼「新政治」？